В Челябинске продают недостроенный торговый комплекс за 40 миллионов рублей

В Металлургическом районе Челябинска продается недостроенный торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».
«Продам недостроенный торговый комплекс, состоящий из трех этажей общей площадью 2500 квадратных метров. Все технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию 150 киловатт получены», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 40 миллионов рублей.
Кроме самого здания, в комплект продажи входит земельный участок 1109 квадратных метра, который находится в аренде на 49 лет. Продавец отмечает, что помещение комплекса согласованы как потенциально подходящие федеральным сетям «Чижик» и «Фикспрайс».
В Металлургическом районе Челябинска продается недостроенный торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продам недостроенный торговый комплекс, состоящий из трех этажей общей площадью 2500 квадратных метров. Все технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию 150 киловатт получены», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 40 миллионов рублей. Кроме самого здания, в комплект продажи входит земельный участок 1109 квадратных метра, который находится в аренде на 49 лет. Продавец отмечает, что помещение комплекса согласованы как потенциально подходящие федеральным сетям «Чижик» и «Фикспрайс».