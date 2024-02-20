20 февраля 2024

В Челябинске продают недостроенный торговый комплекс за 40 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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(Фото из архива) Продается недостроенный комплекс на ЧМЗ Фото:

В Металлургическом районе Челябинска продается недостроенный торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продам недостроенный торговый комплекс, состоящий из трех этажей общей площадью 2500 квадратных метров. Все технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию 150 киловатт получены», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 40 миллионов рублей.

Кроме самого здания, в комплект продажи входит земельный участок 1109 квадратных метра, который находится в аренде на 49 лет. Продавец отмечает, что помещение комплекса согласованы как потенциально подходящие федеральным сетям «Чижик» и «Фикспрайс».

Недостроенный торговый комплекс на ЧМЗ
Недостроенный торговый комплекс на ЧМЗ
Недостроенный торговый комплекс на ЧМЗ
Недостроенный торговый комплекс на ЧМЗ

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В Металлургическом районе Челябинска продается недостроенный торговый комплекс за 40 миллионов рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продам недостроенный торговый комплекс, состоящий из трех этажей общей площадью 2500 квадратных метров. Все технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию 150 киловатт получены», — говорится в объявлении. Стоимость объекта составляет 40 миллионов рублей. Кроме самого здания, в комплект продажи входит земельный участок 1109 квадратных метра, который находится в аренде на 49 лет. Продавец отмечает, что помещение комплекса согласованы как потенциально подходящие федеральным сетям «Чижик» и «Фикспрайс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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