Создатели фильма «Воздух» приедут в Пермь на спецпоказ

21 февраля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут не только посмотреть фильм «Воздух», но и пообщаться с его создателями Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми состоится специальный показ популярного фильма Алексея Германа-младшего «Воздух». На него приедут создатели военной драмы, которые обсудят ленту со зрителями, сообщили в Пермской кинокомиссии. «Поговорить про фильм со зрителями в Пермь прилетит оператор Наталья Макарова. Участие в мероприятии примет также пермяк Лев Евлампиев, который во время съемок выступил ассистентом режиссера Алексея Германа-младшего. После сеанса зрители смогут задать гостям свои вопросы о фильме и о том, как проходили съемки», — сообщается на странице кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Воздух» рассказывает о девушках-летчицах, защищавших блокадный Ленинград. В прокат лента вышла 18 января и вошла в топ-5 по кассовым сборам за месяц, сообщала киностудия «Ленфильм». Спецпоказ в Перми пройдет 25 февраля.

В Перми состоится специальный показ популярного фильма Алексея Германа-младшего «Воздух». На него приедут создатели военной драмы, которые обсудят ленту со зрителями, сообщили в Пермской кинокомиссии. «Поговорить про фильм со зрителями в Пермь прилетит оператор Наталья Макарова. Участие в мероприятии примет также пермяк Лев Евлампиев, который во время съемок выступил ассистентом режиссера Алексея Германа-младшего. После сеанса зрители смогут задать гостям свои вопросы о фильме и о том, как проходили съемки», — сообщается на странице кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Воздух» рассказывает о девушках-летчицах, защищавших блокадный Ленинград. В прокат лента вышла 18 января и вошла в топ-5 по кассовым сборам за месяц, сообщала киностудия «Ленфильм». Спецпоказ в Перми пройдет 25 февраля.