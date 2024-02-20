20 февраля 2024

Создатели фильма «Воздух» приедут в Пермь на спецпоказ

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Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" в кинотеатре "Салют". Екатеринбург
Пермяки смогут не только посмотреть фильм «Воздух», но и пообщаться с его создателями Фото:

В Перми состоится специальный показ популярного фильма Алексея Германа-младшего «Воздух». На него приедут создатели военной драмы, которые обсудят ленту со зрителями, сообщили в Пермской кинокомиссии.

«Поговорить про фильм со зрителями в Пермь прилетит оператор Наталья Макарова. Участие в мероприятии примет также пермяк Лев Евлампиев, который во время съемок выступил ассистентом режиссера Алексея Германа-младшего. После сеанса зрители смогут задать гостям свои вопросы о фильме и о том, как проходили съемки», — сообщается на странице кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».

Фильм «Воздух» рассказывает о девушках-летчицах, защищавших блокадный Ленинград. В прокат лента вышла 18 января и вошла в топ-5 по кассовым сборам за месяц, сообщала киностудия «Ленфильм». Спецпоказ в Перми пройдет 25 февраля.

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В Перми состоится специальный показ популярного фильма Алексея Германа-младшего «Воздух». На него приедут создатели военной драмы, которые обсудят ленту со зрителями, сообщили в Пермской кинокомиссии. «Поговорить про фильм со зрителями в Пермь прилетит оператор Наталья Макарова. Участие в мероприятии примет также пермяк Лев Евлампиев, который во время съемок выступил ассистентом режиссера Алексея Германа-младшего. После сеанса зрители смогут задать гостям свои вопросы о фильме и о том, как проходили съемки», — сообщается на странице кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Воздух» рассказывает о девушках-летчицах, защищавших блокадный Ленинград. В прокат лента вышла 18 января и вошла в топ-5 по кассовым сборам за месяц, сообщала киностудия «Ленфильм». Спецпоказ в Перми пройдет 25 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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