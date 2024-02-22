Екатеринбуржец с топором пытался отрубить ногу новому ухажеру бывшей жены

Владислав покромсал ногу 21-летнему Дмитрию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 25-летний Владислав чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей жены. Он был против общения своего ребенка с новым возлюбленным экс-супреги, что и привело к конфликту между мужчинами. Инцидент произошел СНТ «Надежда».

«25-летний Владислав держит автосервис, развелся с женой, сын остался у нее. С экс-супругой позже начал встречаться 21-летний Дмитрий. Новый ухажер общался и с ребенком — отцу это не понравилось, пытался запретить коммуникацию», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Конфликт между мужчинами разгорелся в мессенджере, после чего Владислав решил навестить возлюбленного экс-супруги Дмитрия. «Владислав приехал с топором к нему домой в СНТ „Надежда“. Ударил обухом по голове и пытался искромсать ногу — трагедии не случилось только благодаря соседям, они вызвали полицию. Ревнивый папаша получил статью за покушение, Дмитрий в больнице с рубленой раной», — говорится в сообщении.

Редакция URA.RU обратилась в СКР. Там мне стали комментировать инцидент.