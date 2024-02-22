Екатеринбуржец с топором пытался отрубить ногу новому ухажеру бывшей жены

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Выставка «Сломанный воздух» с Красноярска в ГЦСИ. Екатеринбург, топор
Владислав покромсал ногу 21-летнему Дмитрию Фото:

В Екатеринбурге 25-летний Владислав чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей жены. Он был против общения своего ребенка с новым возлюбленным экс-супреги, что и привело к конфликту между мужчинами. Инцидент произошел СНТ «Надежда».

«25-летний Владислав держит автосервис, развелся с женой, сын остался у нее. С экс-супругой позже начал встречаться 21-летний Дмитрий. Новый ухажер общался и с ребенком — отцу это не понравилось, пытался запретить коммуникацию», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Конфликт между мужчинами разгорелся в мессенджере, после чего Владислав решил навестить возлюбленного экс-супруги Дмитрия. «Владислав приехал с топором к нему домой в СНТ „Надежда“. Ударил обухом по голове и пытался искромсать ногу — трагедии не случилось только благодаря соседям, они вызвали полицию. Ревнивый папаша получил статью за покушение, Дмитрий в больнице с рубленой раной», — говорится в сообщении.

Редакция URA.RU обратилась в СКР. Там мне стали комментировать инцидент.

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В Екатеринбурге 25-летний Владислав чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей жены. Он был против общения своего ребенка с новым возлюбленным экс-супреги, что и привело к конфликту между мужчинами. Инцидент произошел СНТ «Надежда». «25-летний Владислав держит автосервис, развелся с женой, сын остался у нее. С экс-супругой позже начал встречаться 21-летний Дмитрий. Новый ухажер общался и с ребенком — отцу это не понравилось, пытался запретить коммуникацию», — пишет telegram-канал Ural Mash. Конфликт между мужчинами разгорелся в мессенджере, после чего Владислав решил навестить возлюбленного экс-супруги Дмитрия. «Владислав приехал с топором к нему домой в СНТ „Надежда“. Ударил обухом по голове и пытался искромсать ногу — трагедии не случилось только благодаря соседям, они вызвали полицию. Ревнивый папаша получил статью за покушение, Дмитрий в больнице с рубленой раной», — говорится в сообщении. Редакция URA.RU обратилась в СКР. Там мне стали комментировать инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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