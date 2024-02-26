Пермяк хранил коноплю, чтобы кормить шиншилл

Пермяк хранил 3,5 килограмма сухой конопли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае осудили жителя Добрянки (Пермский край) за хранение наркотиков. Мужчина держал у себя дома коноплю, которой хотел кормить шиншилл.

«В мае мужчина обнаружил у себя на даче кусты конопли. Летом он срезал около 4 кустов и засушил. Решил сохранить для своих шиншилл. Наркотиком он планировал кормить зверьков», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили у мужчины 3,5 килограмма сухой конопли. Это считается хранением в особо крупном размере. Суд назначил мужчине три года условного лишения свободы и испытательный срок — 2 года.