Пермяк хранил коноплю, чтобы кормить шиншилл

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Шиншиллы URA.Ru Екатеринбург, домашний питомец, шиншилла
Пермяк хранил 3,5 килограмма сухой конопли Фото:

В Пермском крае осудили жителя Добрянки (Пермский край) за хранение наркотиков. Мужчина держал у себя дома коноплю, которой хотел кормить шиншилл.

«В мае мужчина обнаружил у себя на даче кусты конопли. Летом он срезал около 4 кустов и засушил. Решил сохранить для своих шиншилл. Наркотиком он планировал кормить зверьков», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили у мужчины 3,5 килограмма сухой конопли. Это считается хранением в особо крупном размере. Суд назначил мужчине три года условного лишения свободы и испытательный срок — 2 года.

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В Пермском крае осудили жителя Добрянки (Пермский край) за хранение наркотиков. Мужчина держал у себя дома коноплю, которой хотел кормить шиншилл. «В мае мужчина обнаружил у себя на даче кусты конопли. Летом он срезал около 4 кустов и засушил. Решил сохранить для своих шиншилл. Наркотиком он планировал кормить зверьков», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили у мужчины 3,5 килограмма сухой конопли. Это считается хранением в особо крупном размере. Суд назначил мужчине три года условного лишения свободы и испытательный срок — 2 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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