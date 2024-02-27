Челябинский СК проверит факт падения ледяной глыбы рядом с пенсионеркой

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Проверку проводят после падения глыбы на придомовую лавочку Фото:

Следственный комитет Челябинской области проводит проверку после падения ледяной глыбы рядом с пожилой женщиной в Пласте. Ведомство усмотрело признаки статьи 238 УК РФ, сообщили URA.RU в региональном СКР.

«По факту падения ледяной глыбы рядом с пожилой женщиной незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации», — сообщили URA.RU в ведомстве.

СК оценит действия ответственных за своевременную очистку крыши дома и придомовой территории. В ведомстве уточнили, что максимальное наказание по усматриваемой статье достигает десяти лет лишения свободы.

Глыба упала вблизи пожилой женщины у подъезда дома по улице Строителей, 2. Жительница отдыха на лавочке, когда лавина обрушилась и сломала соседнюю скамейку.

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Следственный комитет Челябинской области проводит проверку после падения ледяной глыбы рядом с пожилой женщиной в Пласте. Ведомство усмотрело признаки статьи 238 УК РФ, сообщили URA.RU в региональном СКР. «По факту падения ледяной глыбы рядом с пожилой женщиной незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации», — сообщили URA.RU в ведомстве. СК оценит действия ответственных за своевременную очистку крыши дома и придомовой территории. В ведомстве уточнили, что максимальное наказание по усматриваемой статье достигает десяти лет лишения свободы. Глыба упала вблизи пожилой женщины у подъезда дома по улице Строителей, 2. Жительница отдыха на лавочке, когда лавина обрушилась и сломала соседнюю скамейку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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