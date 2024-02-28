28 февраля 2024

В челябинском лицее мальчиков учат кроить и вышивать

© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайнер оджеды Юрий Помелов. Екатеринбург, шитье, пошив одежды, швейная машина
У мальчиков пятого класса нет преподавателя по труду Фото:

В челябинском филиале лицея №97 нет преподавателя по труду у учеников пятого класса, поэтому ребята вынуждены учиться вместе с девочками кройке и шитью. Подробности ситуации рассказала URA.RU мама одного из учеников Ирина Г.

«В нашей школе нет учителя труда для мальчиков уже два года. Все обещают найти. Мальчики ходят на урок труда вместе с девочками, где всех учат шить», — уточнила URA.RU мама школьника.

Родители уверены, что мальчикам нужно научиться мужскому ремеслу — пилить, строгать, сверлить, работать с деревом и железом, уметь держать в руках инструменты. По мнению мам, это пригодится им в будущем.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минобразования региона. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее челябинцы уже возмущались из-за объединения уроков труда для мальчиков и девочек. Некоторые мамы отмечают, что их сыновья не интересуются шитьем и кулинарией. О дефиците педагогов сообщается из большинства регионов страны. Президент России Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах.

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В челябинском филиале лицея №97 нет преподавателя по труду у учеников пятого класса, поэтому ребята вынуждены учиться вместе с девочками кройке и шитью. Подробности ситуации рассказала URA.RU мама одного из учеников Ирина Г. «В нашей школе нет учителя труда для мальчиков уже два года. Все обещают найти. Мальчики ходят на урок труда вместе с девочками, где всех учат шить», — уточнила URA.RU мама школьника. Родители уверены, что мальчикам нужно научиться мужскому ремеслу — пилить, строгать, сверлить, работать с деревом и железом, уметь держать в руках инструменты. По мнению мам, это пригодится им в будущем. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобразования региона. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее челябинцы уже возмущались из-за объединения уроков труда для мальчиков и девочек. Некоторые мамы отмечают, что их сыновья не интересуются шитьем и кулинарией. О дефиците педагогов сообщается из большинства регионов страны. Президент России Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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