В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция с 27 февраля ищет 15-летнего Владимира Киреева. Последний раз его заметили в поселке под Екатеринбургом, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Отделом полиции №19 МУ МВД России „Нижнетагильское“ устанавливается местонахождение Киреева Владимира Дмитриевича, 12.05.2008… 27 февраля около 13 часов он ушел из школы», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте». Уточняется, что подросток состоит на профильном учете в подразделении по делам несовершеннолетних
Полицейские выяснили, что 28 февраля молодой человек был в поселке Северка под Екатеринбургом, однако куда он ушел после этого — неизвестно. Рост подростка — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, короткие. Покидая школу, он убежал только в серой рубашке в клетку и джинсах. Сотрудники МВД просят всех, кому известно о местонахождении пропавшего, сообщить по номеру 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02.
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