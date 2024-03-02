Нижнетагильская полиция неделю ищет 15-летнего подростка. Фото

03 марта 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Подросток убежал из школы в одной рубашке и джинсах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция с 27 февраля ищет 15-летнего Владимира Киреева. Последний раз его заметили в поселке под Екатеринбургом, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». «Отделом полиции №19 МУ МВД России „Нижнетагильское“ устанавливается местонахождение Киреева Владимира Дмитриевича, 12.05.2008… 27 февраля около 13 часов он ушел из школы», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте». Уточняется, что подросток состоит на профильном учете в подразделении по делам несовершеннолетних Полицейские выяснили, что 28 февраля молодой человек был в поселке Северка под Екатеринбургом, однако куда он ушел после этого — неизвестно. Рост подростка — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, короткие. Покидая школу, он убежал только в серой рубашке в клетку и джинсах. Сотрудники МВД просят всех, кому известно о местонахождении пропавшего, сообщить по номеру 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02. Фото: группа МУ МВД России «Нижнетагильское» (https://vk.com/wall-181930287_5917)

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция с 27 февраля ищет 15-летнего Владимира Киреева. Последний раз его заметили в поселке под Екатеринбургом, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». «Отделом полиции №19 МУ МВД России „Нижнетагильское“ устанавливается местонахождение Киреева Владимира Дмитриевича, 12.05.2008… 27 февраля около 13 часов он ушел из школы», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте». Уточняется, что подросток состоит на профильном учете в подразделении по делам несовершеннолетних Полицейские выяснили, что 28 февраля молодой человек был в поселке Северка под Екатеринбургом, однако куда он ушел после этого — неизвестно. Рост подростка — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, короткие. Покидая школу, он убежал только в серой рубашке в клетку и джинсах. Сотрудники МВД просят всех, кому известно о местонахождении пропавшего, сообщить по номеру 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02.