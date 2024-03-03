03 марта 2024
02 марта 2024

Миасец упал с 5-метровой охотничьей вышки

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Мужчину увезли в больницу на скорой с подозрением на множественные травмы позвоночника Фото:

Спасатели Челябинской областной поисково-спасательной службы в Миассе оказали помощь мужчине, получившему травму при падении с большой высоты. Об этом 4 марта сообщили в пресс-центре ПСС.

«В 4 часа утра 3 марта оперативному дежурному Миасского отряда поступило сообщение от жителя города о том, что его товарищ в лесу упал с вышки, лежит и не может пошевелиться. Спасатели на снегоходе смогли быстро обнаружить место происшествия и сообщить о пострадавшем сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Как выяснилось, два миасца коротали ночь вблизи охотничьей вышки в лесном массиве в районе Машгородка. Один из них решил проявить ловкость и залез на верхнюю смотровую площадку. В темноте взрослый «верхолаз» потерял равновесие и, неожиданно сорвавшись, упал спиной вниз с пятиметровой высоты.

Спасатели осмотрели и выслушали 39-летнего пострадавшего, описавшего свое самочувствие. Оказали первую помощь и, учитывая характер возможных травм, обеспечили максимальную неподвижность пострадавшего, жестко зафиксировав на спинальном щите.

Из леса на дорогу к машине скорой помощи мужчину эвакуировали с помощью снегохода. Он госпитализирован в больницу с подозрением на множественные травмы позвоночника.

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Спасатели Челябинской областной поисково-спасательной службы в Миассе оказали помощь мужчине, получившему травму при падении с большой высоты. Об этом 4 марта сообщили в пресс-центре ПСС. «В 4 часа утра 3 марта оперативному дежурному Миасского отряда поступило сообщение от жителя города о том, что его товарищ в лесу упал с вышки, лежит и не может пошевелиться. Спасатели на снегоходе смогли быстро обнаружить место происшествия и сообщить о пострадавшем сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-центре ПСС. Как выяснилось, два миасца коротали ночь вблизи охотничьей вышки в лесном массиве в районе Машгородка. Один из них решил проявить ловкость и залез на верхнюю смотровую площадку. В темноте взрослый «верхолаз» потерял равновесие и, неожиданно сорвавшись, упал спиной вниз с пятиметровой высоты. Спасатели осмотрели и выслушали 39-летнего пострадавшего, описавшего свое самочувствие. Оказали первую помощь и, учитывая характер возможных травм, обеспечили максимальную неподвижность пострадавшего, жестко зафиксировав на спинальном щите. Из леса на дорогу к машине скорой помощи мужчину эвакуировали с помощью снегохода. Он госпитализирован в больницу с подозрением на множественные травмы позвоночника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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