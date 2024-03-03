03 марта 2024

В Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гипермаркет семья
Из гипермаркета вывели всех Фото:

В Перми из здания торговой центра «Семья» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Причиной назвали возгорание.

«Уважаемые посетители сотрудники торгового комплекса, администрация сообщает о необходимости срочной эвакуации. В здании произошло возгорание», — оповестили всех через громкоговорители ТРК. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП-Пермь».

URA.RU направило запрос в министерство территориальной безопасности региона. В ведомстве обещали уточнить информацию.

Обновлено: произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, пояснили в минтербезе Пермского края.

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В Перми из здания торговой центра «Семья» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Причиной назвали возгорание. «Уважаемые посетители сотрудники торгового комплекса, администрация сообщает о необходимости срочной эвакуации. В здании произошло возгорание», — оповестили всех через громкоговорители ТРК. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП-Пермь». URA.RU направило запрос в министерство территориальной безопасности региона. В ведомстве обещали уточнить информацию. Обновлено: произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, пояснили в минтербезе Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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