В Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»

Из гипермаркета вывели всех
В Перми из здания торговой центра «Семья» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Причиной назвали возгорание.
«Уважаемые посетители сотрудники торгового комплекса, администрация сообщает о необходимости срочной эвакуации. В здании произошло возгорание», — оповестили всех через громкоговорители ТРК. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП-Пермь».
URA.RU направило запрос в министерство территориальной безопасности региона. В ведомстве обещали уточнить информацию.
Обновлено: произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, пояснили в минтербезе Пермского края.
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