Нейросети помогут ректору челябинского вуза создать новые материалы

Сергей Таскаев привлечет искусственный интеллект для создания новых материалов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев получил грант на создание новых материалов с помощью нейросетей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, финансирование Российский научный фонд (РНФ) направил сразу на восемь проектов.

«Ректор Сергей Таскаев займется поиском и синтезом новых калорических и термоэлектрических материалов на основе сплавов Гейслера. В этом ученому помогут алгоритмы искусственного интеллекта», — сообщили URA.RU в ЧелГУ.

Гранты фонд направит по итогам двух региональных конкурсов на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Завкафедрой микробиологии, иммунологии и общей биологии Александра Бурмистрова будет искать маркеры аутизма. Директор института образования и практической психологии Ирина Трушина продолжит строить модель здоровья лиц, перенесших COVID-19. В фокусе научного интереса будут не только биологические предпосылки, но и психологические предпосылки и последствия в состоянии организма.

Два проекта, авторами которых стали ученые Анна Нагуманова и Владимир Федоров, связаны с математическими исследованиями. Доцент кафедры общей и теоретической физики Сергей Хайбрахманов будет проводить теоретическое исследование иерархической структуры межзвездных молекулярных облаков. Профессор кафедры радиофизики и электроники Михаил Загребин продолжит изучение функциональных свойств сплавов. Еще одно исследование, связанное с алюминиевыми сплавами, проведет доцент Василий Красников.

Также победителями конкурса РНФ стали 18 проектов Южно-Уральского госуниверситета. Финансирование проведут на паритетной основе: 50% средств выделит фонд, еще 50% — региональные власти.