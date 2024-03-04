Нейросети помогут ректору челябинского вуза создать новые материалы

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Сергей Таскаев привлечет искусственный интеллект для создания новых материалов Фото:

Ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев получил грант на создание новых материалов с помощью нейросетей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, финансирование Российский научный фонд (РНФ) направил сразу на восемь проектов.

«Ректор Сергей Таскаев займется поиском и синтезом новых калорических и термоэлектрических материалов на основе сплавов Гейслера. В этом ученому помогут алгоритмы искусственного интеллекта», — сообщили URA.RU в ЧелГУ.

Гранты фонд направит по итогам двух региональных конкурсов на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Завкафедрой микробиологии, иммунологии и общей биологии Александра Бурмистрова будет искать маркеры аутизма. Директор института образования и практической психологии Ирина Трушина продолжит строить модель здоровья лиц, перенесших COVID-19. В фокусе научного интереса будут не только биологические предпосылки, но и психологические предпосылки и последствия в состоянии организма.

Два проекта, авторами которых стали ученые Анна Нагуманова и Владимир Федоров, связаны с математическими исследованиями. Доцент кафедры общей и теоретической физики Сергей Хайбрахманов будет проводить теоретическое исследование иерархической структуры межзвездных молекулярных облаков. Профессор кафедры радиофизики и электроники Михаил Загребин продолжит изучение функциональных свойств сплавов. Еще одно исследование, связанное с алюминиевыми сплавами, проведет доцент Василий Красников.

Также победителями конкурса РНФ стали 18 проектов Южно-Уральского госуниверситета. Финансирование проведут на паритетной основе: 50% средств выделит фонд, еще 50% — региональные власти.

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Ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев получил грант на создание новых материалов с помощью нейросетей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, финансирование Российский научный фонд (РНФ) направил сразу на восемь проектов. «Ректор Сергей Таскаев займется поиском и синтезом новых калорических и термоэлектрических материалов на основе сплавов Гейслера. В этом ученому помогут алгоритмы искусственного интеллекта», — сообщили URA.RU в ЧелГУ. Гранты фонд направит по итогам двух региональных конкурсов на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. Завкафедрой микробиологии, иммунологии и общей биологии Александра Бурмистрова будет искать маркеры аутизма. Директор института образования и практической психологии Ирина Трушина продолжит строить модель здоровья лиц, перенесших COVID-19. В фокусе научного интереса будут не только биологические предпосылки, но и психологические предпосылки и последствия в состоянии организма. Два проекта, авторами которых стали ученые Анна Нагуманова и Владимир Федоров, связаны с математическими исследованиями. Доцент кафедры общей и теоретической физики Сергей Хайбрахманов будет проводить теоретическое исследование иерархической структуры межзвездных молекулярных облаков. Профессор кафедры радиофизики и электроники Михаил Загребин продолжит изучение функциональных свойств сплавов. Еще одно исследование, связанное с алюминиевыми сплавами, проведет доцент Василий Красников. Также победителями конкурса РНФ стали 18 проектов Южно-Уральского госуниверситета. Финансирование проведут на паритетной основе: 50% средств выделит фонд, еще 50% — региональные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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