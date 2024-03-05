Челябинцы к 8 марта раскупили билеты на мастер-классы по гончарному ремеслу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастерская семьи Осмининых, гончарное и витражное производство в селе Частоозерье, глиняный горшок, гончар, гончарный круг, гончарная посуда
Челябинцы раскупили билеты на мастер-классы, запланированные с 7 по 10 марта Фото:

Челябинцы раскупили билеты на мастер-классы по гончарному ремеслу, проходящие с 7 по 10 марта. Согласно информации мастерской «Колокол», в эти дни осталось по одному месту на три взрослых занятия.

«Запись закрыта», — говорится в афише мастерской. В числе доступных мастер-классов для взрослых осталось по одному билету на 7 и 10 марта.

К 8 марта раскуплены оказались и номера на базах отдыха региона. По данным URA.RU основная доля апартаментов была забронирована к концу февраля. В число выкупленных на длинные выходные домиков оказались и коттеджи, стоимостью в 200 тысяч рублей за сутки.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы раскупили билеты на мастер-классы по гончарному ремеслу, проходящие с 7 по 10 марта. Согласно информации мастерской «Колокол», в эти дни осталось по одному месту на три взрослых занятия. «Запись закрыта», — говорится в афише мастерской. В числе доступных мастер-классов для взрослых осталось по одному билету на 7 и 10 марта. К 8 марта раскуплены оказались и номера на базах отдыха региона. По данным URA.RU основная доля апартаментов была забронирована к концу февраля. В число выкупленных на длинные выходные домиков оказались и коттеджи, стоимостью в 200 тысяч рублей за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...