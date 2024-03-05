ФСБ разгромила террористическую ячейку в Челябинской области

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На двоих исламисты получили 32 года заключения Фото:

К 14 и 18 годам лишения свободы приговорены участники террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ) в Челябинской области. Такое решение приняла коллегия Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, сообщили 6 марта URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным полицейским главком. Как выяснилось в ходе расследования, уже неоднократно судимый за участие в международной террористической организации, в 2017—2021 годах координировал деятельность ее подразделения в Челябинской области. Совместно с подельником он также вовлекал в организацию новых участников.

«Уголовные дела, возбужденные по статьям „Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации“ и „Содействие террористической деятельности“, были расследованы управлением СК по региону. Первого суд приговорил к 18 годам лишения свободы, с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Второй проведет в тюрьме 5,5 года, а еще 8,5 года — в колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе.

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К 14 и 18 годам лишения свободы приговорены участники террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ) в Челябинской области. Такое решение приняла коллегия Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, сообщили 6 марта URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным полицейским главком. Как выяснилось в ходе расследования, уже неоднократно судимый за участие в международной террористической организации, в 2017—2021 годах координировал деятельность ее подразделения в Челябинской области. Совместно с подельником он также вовлекал в организацию новых участников. «Уголовные дела, возбужденные по статьям „Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации“ и „Содействие террористической деятельности“, были расследованы управлением СК по региону. Первого суд приговорил к 18 годам лишения свободы, с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Второй проведет в тюрьме 5,5 года, а еще 8,5 года — в колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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