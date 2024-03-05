ФСБ разгромила террористическую ячейку в Челябинской области

На двоих исламисты получили 32 года заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 14 и 18 годам лишения свободы приговорены участники террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ) в Челябинской области. Такое решение приняла коллегия Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, сообщили 6 марта URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным полицейским главком. Как выяснилось в ходе расследования, уже неоднократно судимый за участие в международной террористической организации, в 2017—2021 годах координировал деятельность ее подразделения в Челябинской области. Совместно с подельником он также вовлекал в организацию новых участников.

«Уголовные дела, возбужденные по статьям „Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации“ и „Содействие террористической деятельности“, были расследованы управлением СК по региону. Первого суд приговорил к 18 годам лишения свободы, с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Второй проведет в тюрьме 5,5 года, а еще 8,5 года — в колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе.