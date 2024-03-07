Из челябинского ТРК «Фиеста» экстренно эвакуировали посетителей

В результате ЧП никто не пострадал
В Челябинске из торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» 8 марта экстренно эвакуировали 300 человек, в том числе 40 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в результате выброса пара в одном из помещений. Из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. ЧП произошло 8 марта в 14:00.
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