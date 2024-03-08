Пашин переизбран руководителем ЛДПР в Челябинской области. Фото

09 марта 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Также Пашин выступил перед собравшимися делегатами с отчетом и планами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат законодательного собрания Челябинской области Виталий Пашин 9 марта был переизбран руководителем региональной фракции ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба отделения. «Виталий Пашин переизбран руководителем ЛДПР в Челябинской области», — говорится в telegram-канале «Сказано в ЛДПР-Челябинск». Региональное отделение ЛДПР 9 марта провело отчетно-выборную конференцию. На конференции избрали координационный совет в составе девяти человек. Также Пашин выступил перед собравшимися делегатами с отчетом и планами. В конце участники СВО получили благодарственные письма от председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, а педагоги лицей №148 — медали. Пашин возглавил челябинское региональное отделение ЛДПР в 2021 году. В 2016—2021 года был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2021 году стал депутатом законодательного собрания Челябинской области, войдя в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Отчетно-выборная конференция в челябинском отделении ЛДПР прошла 9 марта Фото с telegram-канала «Сказано в ЛДПР-Челябинск»

Депутат законодательного собрания Челябинской области Виталий Пашин 9 марта был переизбран руководителем региональной фракции ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба отделения. «Виталий Пашин переизбран руководителем ЛДПР в Челябинской области», — говорится в telegram-канале «Сказано в ЛДПР-Челябинск». Региональное отделение ЛДПР 9 марта провело отчетно-выборную конференцию. На конференции избрали координационный совет в составе девяти человек. Также Пашин выступил перед собравшимися делегатами с отчетом и планами. В конце участники СВО получили благодарственные письма от председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, а педагоги лицей №148 — медали. Пашин возглавил челябинское региональное отделение ЛДПР в 2021 году. В 2016—2021 года был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2021 году стал депутатом законодательного собрания Челябинской области, войдя в состав комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.