Политолог Евсеев: США не видят альтернативы российским космическим кораблям

11 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Россия держит свои обязательства перед США по отправке на МКС американских астронавтов Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Сотрудничество в космической сфере — то немногое, от чего США не могут отказаться в своих отношениях с Россией. Об этом заявил URA.RU директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым 11 марта. «Ведется подготовка к новой миссии на МКС. Как идет работа?» — поинтересовался Путин у Борисова. По словам Борисова, подготовка к отправке очередной космической миссии вышла на финишную прямую. «Завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа из трех человек. Космонавт из нашей братской Республики Беларусь Марина Василевская. Она все экзамены сдала, готова к полету. Командир корабля — Олег Новицкий. Он уже не новичок. И третий член экипажа — это американский астронавт в рамках перекрестных полетов Трейси Дайсон, которая сменит на МКС отработавшую полгода О’Хара», — отметил Борисов. Старт корабля «Союз-25» назначен на 21 марта. Как отметил глава «Роскосмоса», обратно космонавты вернутся уже 2 апреля. Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев пояснил, что на фоне общей политической напряженности в отношениях между Россией и США, заявлений американского руководства о том, что РФ — это враг Соединенных Штатов, они не могут отказаться от совместной космической программы. «Американцы сами отправляют грузовые космические корабли. Но в отношении пилотируемой космонавтики, у них есть серьезные проблемы — запуск с помощью наших ракетоносителей более надежен. Здесь у американцев просто нет альтернативы», — отметил Евсеев. В отличие от своих западных партнеров, подчеркивает политолог, Россия ведет себя более ответственно и полностью выполняет свои обязательства в сфере космического сотрудничества. «Россия не могла пойти на принцип и не отправить американского астронавта. Позиция российского руководства говорит о том, что мы оставляем двери для диалога с Западом открытыми. Использовать отправку американского астронавта в качестве инструмента давления, ответной меры на действия США вряд ли было бы продуктивно. Это означало бы встать на одну ступень с самим Западом, который, например, не пускает наших спортсменов на Олимпийские игры», — пояснил политолог. Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» считают, что период сотрудничества России и США в космосе завершается. Как заявил Всемирной фестивале молодежи гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор «Валдая» Иван Тимофеев, соперничество связано с милитаризацией космоса, с использованием спутниковых группировок для отслеживания происходящего на Земле, в том числе в военных целях. Первая встреча президента Путина с Борисовым в качестве главы «Роскосмоса» состоялась летом 2022 года. Тогда новый руководитель корпорации заявил, что Россия начнет разрабатывать свою орбитальную станцию, чтобы выйти из проекта МКС после 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудничество в космической сфере — то немногое, от чего США не могут отказаться в своих отношениях с Россией. Об этом заявил URA.RU директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым 11 марта. «Ведется подготовка к новой миссии на МКС. Как идет работа?» — поинтересовался Путин у Борисова. По словам Борисова, подготовка к отправке очередной космической миссии вышла на финишную прямую. «Завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа из трех человек. Космонавт из нашей братской Республики Беларусь Марина Василевская. Она все экзамены сдала, готова к полету. Командир корабля — Олег Новицкий. Он уже не новичок. И третий член экипажа — это американский астронавт в рамках перекрестных полетов Трейси Дайсон, которая сменит на МКС отработавшую полгода О’Хара», — отметил Борисов. Старт корабля «Союз-25» назначен на 21 марта. Как отметил глава «Роскосмоса», обратно космонавты вернутся уже 2 апреля. Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев пояснил, что на фоне общей политической напряженности в отношениях между Россией и США, заявлений американского руководства о том, что РФ — это враг Соединенных Штатов, они не могут отказаться от совместной космической программы. «Американцы сами отправляют грузовые космические корабли. Но в отношении пилотируемой космонавтики, у них есть серьезные проблемы — запуск с помощью наших ракетоносителей более надежен. Здесь у американцев просто нет альтернативы», — отметил Евсеев. В отличие от своих западных партнеров, подчеркивает политолог, Россия ведет себя более ответственно и полностью выполняет свои обязательства в сфере космического сотрудничества. «Россия не могла пойти на принцип и не отправить американского астронавта. Позиция российского руководства говорит о том, что мы оставляем двери для диалога с Западом открытыми. Использовать отправку американского астронавта в качестве инструмента давления, ответной меры на действия США вряд ли было бы продуктивно. Это означало бы встать на одну ступень с самим Западом, который, например, не пускает наших спортсменов на Олимпийские игры», — пояснил политолог. Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» считают, что период сотрудничества России и США в космосе завершается. Как заявил Всемирной фестивале молодежи гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор «Валдая» Иван Тимофеев, соперничество связано с милитаризацией космоса, с использованием спутниковых группировок для отслеживания происходящего на Земле, в том числе в военных целях. Первая встреча президента Путина с Борисовым в качестве главы «Роскосмоса» состоялась летом 2022 года. Тогда новый руководитель корпорации заявил, что Россия начнет разрабатывать свою орбитальную станцию, чтобы выйти из проекта МКС после 2024 года.