В Екатеринбурге резко выросло число нераспроданных квартир в новостройках

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Вместе с количеством нераспроданных квартир растет их цена
Вместе с количеством нераспроданных квартир растет их цена Фото:

В Екатеринбурге число нераспроданного жилья увеличилось на 2700 квартир. Об этом URA.RU рассказал главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

"На фоне снижения темпов продаж активность девелоперов по выводу на рынок новых проектов остается высокой. Объем предложения снова растет. Количество нереализованных квартир в феврале 2024 выросло до 47,7 тысячи против 45 тысяч квартир в январе", — говорится в сообщении. При этом менее 3 тысяч квартир из них сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга выросли с 1,1 тысячи сделок в январе до 1,6 тысячи подписанных договоров в феврале. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга в 2024 году выросла до 149 000 рублей. Год назад этот показатель был на уровне 123 тысяч.

В феврале 2024 года было зарегистрировано на 500 договоров больше, чем в январе
В феврале 2024 года было зарегистрировано на 500 договоров больше, чем в январе
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В Екатеринбурге число нераспроданного жилья увеличилось на 2700 квартир. Об этом URA.RU рассказал главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. "На фоне снижения темпов продаж активность девелоперов по выводу на рынок новых проектов остается высокой. Объем предложения снова растет. Количество нереализованных квартир в феврале 2024 выросло до 47,7 тысячи против 45 тысяч квартир в январе", — говорится в сообщении. При этом менее 3 тысяч квартир из них сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства. Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга выросли с 1,1 тысячи сделок в январе до 1,6 тысячи подписанных договоров в феврале. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга в 2024 году выросла до 149 000 рублей. Год назад этот показатель был на уровне 123 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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