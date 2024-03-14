В Пентагоне отрицают присутствие войск США на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot

15 марта 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

В Пентагоне отрицают присутствие бойцов США на Украине Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о присутствии американских военнослужащих на Украине, которые эксплуатируют зенитные ракетные комплексы Patriot или другую военную технику, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, пожелавший остаться анонимным. «На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику», — сообщил официальный представитель Пентагона РИА Новости. Он также заявил, что в прошлом году Украина направила своих бойцов в США для прохождения учебы по работе с системами Patriot. Это заявление последовало после того, как российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков утверждал, что США используют на Украине новую версию ЗРК Patriot. По его словам, эти системы с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами могут управляться только американскими боевыми расчетами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о присутствии американских военнослужащих на Украине, которые эксплуатируют зенитные ракетные комплексы Patriot или другую военную технику, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, пожелавший остаться анонимным. «На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику», — сообщил официальный представитель Пентагона РИА Новости. Он также заявил, что в прошлом году Украина направила своих бойцов в США для прохождения учебы по работе с системами Patriot. Это заявление последовало после того, как российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков утверждал, что США используют на Украине новую версию ЗРК Patriot. По его словам, эти системы с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами могут управляться только американскими боевыми расчетами.