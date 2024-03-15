Челябинский зоозащитник Даллакян проголосовал на выборах. Фото

16 марта 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Карен Даллакян пришел на выборы с семьей Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Известный зоозащитник, основатель фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян 16 марта проголосовал на выборах президента в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщает из копейской школы №1 корреспондент URA.RU. «Мы выбираем будущее наших детей. Выборы для нашей семьи — это праздничный день. Важно показать, что Россия — это большая семья. Наша сплоченность должна показать, что мы живем в красивой, сильной стране с сильным президентом», — прокомментировал Даллакян. Даллакян добавил, что голос, право голосовать — это нематериальная ценность, которая есть у каждого гражданина. По мнению Даллакяна, сегодня настоящий патриот своей страны должен отдать свой голос, эту нематериальную ценность, достойному кандидату. Выборы президента России проходят с 15 по 17 мая. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов. В избирательных бюллетенях указаны четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Семья Даллакянов проголосовала в копейской школе № 1 Фото: Алексей Самаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный зоозащитник, основатель фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян 16 марта проголосовал на выборах президента в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщает из копейской школы №1 корреспондент URA.RU. «Мы выбираем будущее наших детей. Выборы для нашей семьи — это праздничный день. Важно показать, что Россия — это большая семья. Наша сплоченность должна показать, что мы живем в красивой, сильной стране с сильным президентом», — прокомментировал Даллакян. Даллакян добавил, что голос, право голосовать — это нематериальная ценность, которая есть у каждого гражданина. По мнению Даллакяна, сегодня настоящий патриот своей страны должен отдать свой голос, эту нематериальную ценность, достойному кандидату. Выборы президента России проходят с 15 по 17 мая. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов. В избирательных бюллетенях указаны четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Владислав Даванков и Николай Харитонов.