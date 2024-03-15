15 марта 2024

Челябинский зоозащитник Даллакян проголосовал на выборах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента, Копейск, Карен Даллакян, даллакян карен
Карен Даллакян пришел на выборы с семьей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Известный зоозащитник, основатель фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян 16 марта проголосовал на выборах президента в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщает из копейской школы №1 корреспондент URA.RU.

«Мы выбираем будущее наших детей. Выборы для нашей семьи — это праздничный день. Важно показать, что Россия — это большая семья. Наша сплоченность должна показать, что мы живем в красивой, сильной стране с сильным президентом», — прокомментировал Даллакян.

Даллакян добавил, что голос, право голосовать — это нематериальная ценность, которая есть у каждого гражданина. По мнению Даллакяна, сегодня настоящий патриот своей страны должен отдать свой голос, эту нематериальную ценность, достойному кандидату.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 мая. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов. В избирательных бюллетенях указаны четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Выборы президента, Копейск, Карен Даллакян
Семья Даллакянов проголосовала в копейской школе № 1
Фото:

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Известный зоозащитник, основатель фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян 16 марта проголосовал на выборах президента в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщает из копейской школы №1 корреспондент URA.RU. «Мы выбираем будущее наших детей. Выборы для нашей семьи — это праздничный день. Важно показать, что Россия — это большая семья. Наша сплоченность должна показать, что мы живем в красивой, сильной стране с сильным президентом», — прокомментировал Даллакян. Даллакян добавил, что голос, право голосовать — это нематериальная ценность, которая есть у каждого гражданина. По мнению Даллакяна, сегодня настоящий патриот своей страны должен отдать свой голос, эту нематериальную ценность, достойному кандидату. Выборы президента России проходят с 15 по 17 мая. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов. В избирательных бюллетенях указаны четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Владислав Даванков и Николай Харитонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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