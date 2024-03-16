Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, проголосовав на выборах президента РФ, решил поучаствовать в викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. Но подарок — в случае победы — он себе не оставит, передает корреспондент URA.RU.
«Хочу поучаствовать в викторине. К сожалению, у меня нет такого опыта — выигрывать призы. Не всегда везет. В викторине очень хороший призовой фонд — 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов „Урал“, смартфоны. Мы, кстати, — что касается мотоциклов „Урал“ — с нашим волонтерским центром „Мы рядом“ отправили в зону СВО уже десять. Если вдруг мне улыбнется удача, мотоцикл поедет в помощь нашим бойцам, обещаю», — сказал мэр.
И добавил, что, если ему достанется какой-нибудь другой подарок, он тоже «найдет свое применение». «Даже знаю, кому помочь», — поделился Орлов. Интересно, что ранее ходили слухи, что он рекомендовал своим подчиненным воздержаться от участия в масштабной акции — чтобы не подвергать сомнению ее итоги.
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