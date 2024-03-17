В соцсетях расходится слух о задержаниях на акциях протеста на выборах в Краснодаре

В социальных сетях расходится слух о задержаниях на выборах в Краснодаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , полиция
В УМВД по Краснодарскому краю не подтвердили информацию о задержаниях (архивный снимок) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что в Краснодаре якобы начались задержания из-за акций протеста на выборах президента России, не является достоверной. Данные об этом не подтвердили URA.RU в УМВД по Краснодарскому краю. Агентство вместе с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

Запустили фейк о выборах в России вновь оппозиционные telegram-каналы. На видео, распространяемом ими, сотрудники полиции задерживают женщину. «Подписчик прислал из Краснодара. Если видео не фейк, то это первое задержание на сегодня», — сообщается в таких публикациях. Однако эти данные являются недостоверными.

В УМВД по Краснодарскому краю корреспонденту URA.RU не подтвердили информацию о задержаниях и прислали публикацию с опровержением распространяемого сообщения. Кроме того, на самом деле видео, которое выдают за снятое в Краснодаре, было записано в Республике Тыва несколько лет назад. На нем запечатлен момент задержания участницы несанкционированной акции протеста.

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Информация о том, что в Краснодаре якобы начались задержания из-за акций протеста на выборах президента России, не является достоверной. Данные об этом не подтвердили URA.RU в УМВД по Краснодарскому краю. Агентство вместе с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Запустили фейк о выборах в России вновь оппозиционные telegram-каналы. На видео, распространяемом ими, сотрудники полиции задерживают женщину. «Подписчик прислал из Краснодара. Если видео не фейк, то это первое задержание на сегодня», — сообщается в таких публикациях. Однако эти данные являются недостоверными. В УМВД по Краснодарскому краю корреспонденту URA.RU не подтвердили информацию о задержаниях и прислали публикацию с опровержением распространяемого сообщения. Кроме того, на самом деле видео, которое выдают за снятое в Краснодаре, было записано в Республике Тыва несколько лет назад. На нем запечатлен момент задержания участницы несанкционированной акции протеста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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