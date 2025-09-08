Bloomberg: ЕС хочет ужесточить санкции против российских нефтяных компаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брюссель рассчитывает скоординировать свои шаги с Вашингтоном
Брюссель рассчитывает скоординировать свои шаги с Вашингтоном Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз готовится к введению 19-го пакета санкций против России. В Брюсселе обсуждают расширение ограничительных мер, которые могут затронуть ключевые секторы российской экономики, включая банковскую сферу, энергетические компании и платежные системы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Пакет санкций <...> может также затронуть российские платёжные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи, а также ввести дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — пишет Bloomberg. Особое внимание уделяется возможности отмены действующих исключений, которыми сейчас пользуются отдельные предприятия, в частности «Роснефть».

Брюссель рассчитывает скоординировать свои шаги с Вашингтоном. На этой неделе делегация официальных лиц ЕС отправится в столицу США для проведения консультаций с американскими коллегами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз готовится к введению 19-го пакета санкций против России. В Брюсселе обсуждают расширение ограничительных мер, которые могут затронуть ключевые секторы российской экономики, включая банковскую сферу, энергетические компании и платежные системы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Пакет санкций <...> может также затронуть российские платёжные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи, а также ввести дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — пишет Bloomberg. Особое внимание уделяется возможности отмены действующих исключений, которыми сейчас пользуются отдельные предприятия, в частности «Роснефть». Брюссель рассчитывает скоординировать свои шаги с Вашингтоном. На этой неделе делегация официальных лиц ЕС отправится в столицу США для проведения консультаций с американскими коллегами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...