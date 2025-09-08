Bloomberg: ЕС хочет ужесточить санкции против российских нефтяных компаний

Европейский союз готовится к введению 19-го пакета санкций против России. В Брюсселе обсуждают расширение ограничительных мер, которые могут затронуть ключевые секторы российской экономики, включая банковскую сферу, энергетические компании и платежные системы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Пакет санкций <...> может также затронуть российские платёжные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи, а также ввести дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — пишет Bloomberg. Особое внимание уделяется возможности отмены действующих исключений, которыми сейчас пользуются отдельные предприятия, в частности «Роснефть».
Брюссель рассчитывает скоординировать свои шаги с Вашингтоном. На этой неделе делегация официальных лиц ЕС отправится в столицу США для проведения консультаций с американскими коллегами.
