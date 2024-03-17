Действующий президент РФ Владимир Путин набрал в Челябинской области 84,29% голосов после обработки 1 498 протоколов. Такие данные приводит облизбирком.
«Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 01:00. Обработано 1 498 протоколов. 84,29% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области.
На втором месте — Владислав Даванков, «Новые люди» (5%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,6%). Участие в выборах приняли 75,8% избирателей, сообщили в комиссии.
По итогам на 17 марта 24:00 в Челябинской области после обработки 930 протоколов Путин лидировал с 84,21% голосов. Даванков — 5,14%, Харитонов — 4,78%, Слуцкий — 3,59%.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.
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