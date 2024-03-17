Политика Выборы В Челябинской области озвучили новые предварительные результаты выборов президента. Фото За Путина в Челябинской области проголосовали 84,29% 18 марта 2024 в 02:05 Размер текста - 17 + Согласно предварительным данным, участие в выборах в Челябинской области приняли 75,8% избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Действующий президент РФ Владимир Путин набрал в Челябинской области 84,29% голосов после обработки 1 498 протоколов. Такие данные приводит облизбирком. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 01:00. Обработано 1 498 протоколов. 84,29% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области. На втором месте — Владислав Даванков, «Новые люди» (5%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,6%). Участие в выборах приняли 75,8% избирателей, сообщили в комиссии. По итогам на 17 марта 24:00 в Челябинской области после обработки 930 протоколов Путин лидировал с 84,21% голосов. Даванков — 5,14%, Харитонов — 4,78%, Слуцкий — 3,59%. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме. Облизбирком озвучил новые данные по итогам выборов в Челябинской области Фото: telegram-канал Избирательной комиссии Челябинской области (https://t.me/iksrf74/8189) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Действующий президент РФ Владимир Путин набрал в Челябинской области 84,29% голосов после обработки 1 498 протоколов. Такие данные приводит облизбирком. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 01:00. Обработано 1 498 протоколов. 84,29% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области. На втором месте — Владислав Даванков, «Новые люди» (5%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,6%). Участие в выборах приняли 75,8% избирателей, сообщили в комиссии. По итогам на 17 марта 24:00 в Челябинской области после обработки 930 протоколов Путин лидировал с 84,21% голосов. Даванков — 5,14%, Харитонов — 4,78%, Слуцкий — 3,59%. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям