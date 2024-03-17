17 марта 2024
16 марта 2024

В Челябинской области озвучили новые предварительные результаты выборов президента. Фото

За Путина в Челябинской области проголосовали 84,29%
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
Согласно предварительным данным, участие в выборах в Челябинской области приняли 75,8% избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал в Челябинской области 84,29% голосов после обработки 1 498 протоколов. Такие данные приводит облизбирком.

«Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 01:00. Обработано 1 498 протоколов. 84,29% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области.

На втором месте — Владислав Даванков, «Новые люди» (5%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,6%). Участие в выборах приняли 75,8% избирателей, сообщили в комиссии.

По итогам на 17 марта 24:00 в Челябинской области после обработки 930 протоколов Путин лидировал с 84,21% голосов. Даванков — 5,14%, Харитонов — 4,78%, Слуцкий — 3,59%.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.

Облизбирком озвучил новые данные по итогам выборов в Челябинской области
Облизбирком озвучил новые данные по итогам выборов в Челябинской области
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Действующий президент РФ Владимир Путин набрал в Челябинской области 84,29% голосов после обработки 1 498 протоколов. Такие данные приводит облизбирком. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 18 марта 2024 года 01:00. Обработано 1 498 протоколов. 84,29% — Путин В.В.» — сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Челябинской области. На втором месте — Владислав Даванков, «Новые люди» (5%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,9%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,6%). Участие в выборах приняли 75,8% избирателей, сообщили в комиссии. По итогам на 17 марта 24:00 в Челябинской области после обработки 930 протоколов Путин лидировал с 84,21% голосов. Даванков — 5,14%, Харитонов — 4,78%, Слуцкий — 3,59%. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.
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