Политика Выборы В Челябинской области огласили предварительные результаты выборов президента Путин набрал более 84% в Челябинской области 18 марта 2024 в 00:24 Размер текста - 17 + Свои голоса Владимиру Путину по первым подсчетам отдали более 84% челябинских избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин набрал в Челябинской области более 84% по предварительным итогам президентских выборов 15—17 марта. Об этом сообщили 17 марта в облизбиркоме. «Пока лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, за которого проголосовали 84,21% избирателей. На втором месте — Владислав Даванков, „Новые люди“ (5,14%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,78%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,59%). Обработано 930 протоколов, предварительно приняли участие в выборах 75,3% избирателей», — сообщили в комиссии. По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали более 59% избирателей — регион обогнал по явке Свердловскую область. К середине заключительного дня голосования явка достигла примерно 70%, фактически выйдя на заданные Москвой показатели. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост президента РФ претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владимир Путин набрал в Челябинской области более 84% по предварительным итогам президентских выборов 15—17 марта. Об этом сообщили 17 марта в облизбиркоме. «Пока лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, за которого проголосовали 84,21% избирателей. На втором месте — Владислав Даванков, „Новые люди“ (5,14%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,78%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,59%). Обработано 930 протоколов, предварительно приняли участие в выборах 75,3% избирателей», — сообщили в комиссии. По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали более 59% избирателей — регион обогнал по явке Свердловскую область. К середине заключительного дня голосования явка достигла примерно 70%, фактически выйдя на заданные Москвой показатели. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост президента РФ претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям