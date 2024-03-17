В Челябинской области огласили предварительные результаты выборов президента

Владимир Путин набрал в Челябинской области более 84% по предварительным итогам президентских выборов 15—17 марта. Об этом сообщили 17 марта в облизбиркоме.
«Пока лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, за которого проголосовали 84,21% избирателей. На втором месте — Владислав Даванков, „Новые люди“ (5,14%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,78%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,59%). Обработано 930 протоколов, предварительно приняли участие в выборах 75,3% избирателей», — сообщили в комиссии.
По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали более 59% избирателей — регион обогнал по явке Свердловскую область. К середине заключительного дня голосования явка достигла примерно 70%, фактически выйдя на заданные Москвой показатели.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост президента РФ претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.