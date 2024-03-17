17 марта 2024
16 марта 2024

В Челябинской области огласили предварительные результаты выборов президента

Путин набрал более 84% в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Свои голоса Владимиру Путину по первым подсчетам отдали более 84% челябинских избирателей Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин набрал в Челябинской области более 84% по предварительным итогам президентских выборов 15—17 марта. Об этом сообщили 17 марта в облизбиркоме.

«Пока лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, за которого проголосовали 84,21% избирателей. На втором месте — Владислав Даванков, „Новые люди“ (5,14%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,78%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,59%). Обработано 930 протоколов, предварительно приняли участие в выборах 75,3% избирателей», — сообщили в комиссии.

По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали более 59% избирателей — регион обогнал по явке Свердловскую область. К середине заключительного дня голосования явка достигла примерно 70%, фактически выйдя на заданные Москвой показатели.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост президента РФ претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.

Выборы2. Челябинск
Фото:
Выборы2. Челябинск
Фото:
Выборы2. Челябинск
Фото:

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Владимир Путин набрал в Челябинской области более 84% по предварительным итогам президентских выборов 15—17 марта. Об этом сообщили 17 марта в облизбиркоме. «Пока лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, за которого проголосовали 84,21% избирателей. На втором месте — Владислав Даванков, „Новые люди“ (5,14%), на третьем — Николай Харитонов, КПРФ (4,78%), на четвертом — Леонид Слуцкий, ЛДПР (3,59%). Обработано 930 протоколов, предварительно приняли участие в выборах 75,3% избирателей», — сообщили в комиссии. По итогам второго дня президентских выборов в Челябинской области проголосовали более 59% избирателей — регион обогнал по явке Свердловскую область. К середине заключительного дня голосования явка достигла примерно 70%, фактически выйдя на заданные Москвой показатели. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, завершились. В понедельник, 18 марта, станут известны результаты кандидатов на высшую должность в стране. На пост президента РФ претендуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следило за выборами в онлайн-режиме.
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Ссылки по теме
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