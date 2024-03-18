Челябинец выиграл в лотерею 4,4 миллиона рублей

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Выигрыш превышает четыре миллиона рублей Фото:

В Челябинске один из участников лотереи выиграл порядка 4,4 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный паблик лотереи «Столото».

«А вот и новые миллионеры! В «Спортлото «5 из 36» аж два победителя: участник из Челябинской области угадал пять чисел и забрал приз 4 391 676 рублей. Счастливчику из Свердловской области удалось забрать суперприз 16 653 798 рублей», — говорится на официальной странице лотереи.

Ранее стало известно, что житель Челябинской области Вячеслав Б., выигравший в лотерею почти 42 млн рублей, получил на руки 35,6 млн рублей после вычета налога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

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В Челябинске один из участников лотереи выиграл порядка 4,4 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный паблик лотереи «Столото». «А вот и новые миллионеры! В «Спортлото «5 из 36» аж два победителя: участник из Челябинской области угадал пять чисел и забрал приз 4 391 676 рублей. Счастливчику из Свердловской области удалось забрать суперприз 16 653 798 рублей», — говорится на официальной странице лотереи. Ранее стало известно, что житель Челябинской области Вячеслав Б., выигравший в лотерею почти 42 млн рублей, получил на руки 35,6 млн рублей после вычета налога. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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