Свердловчанку, бросившую коктейль Молотова на выборах, отправили в психдиспансер

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, лечение, гкб40, здоровье, медицина, больница
Девушка состояла на учете в психдиспансере Фото:

Студентку Асбестовского политехникума (Свердловская область), которая попыталась устроить пожар на избирательном участке, после задержания отправили в психоневрологический диспансер. Информация об этом появилась в соцсетях.

«После задержания девушку отправили в психоневрологический диспансер Асбеста», — пишет telegram-канал Baza. Издание отмечает, что ранее студентка состояла на учете из-за «глубокой депрессии».

Девушка совершила поджог на избирательном участке 15 марта. Как оказалось, украинские кураторы обещали заплатить ей 150 тысяч рублей, но по факту она получила только 2,5 тысячи рублей на подготовку преступления.

Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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Студентку Асбестовского политехникума (Свердловская область), которая попыталась устроить пожар на избирательном участке, после задержания отправили в психоневрологический диспансер. Информация об этом появилась в соцсетях. «После задержания девушку отправили в психоневрологический диспансер Асбеста», — пишет telegram-канал Baza. Издание отмечает, что ранее студентка состояла на учете из-за «глубокой депрессии». Девушка совершила поджог на избирательном участке 15 марта. Как оказалось, украинские кураторы обещали заплатить ей 150 тысяч рублей, но по факту она получила только 2,5 тысячи рублей на подготовку преступления. Свердловчан предупреждают, что совершение противоправных действий на избирательных участках и воспрепятствование любыми способами законной деятельности избирательной комиссии или ее членов является преступлением. За это предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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