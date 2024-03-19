В Челябинске транспортникам пяти городов представили новый трамвай «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), работающего в структуре Роскосмоса. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в регионе новая техника приблизила власти к решению транспортной задачи метротрамвая.
«УКВЗ представил трехсекционный шестиосный трамвайный вагон модели 71-639 „Кастор“. В презентации участвовали представители властей региона, руководители предприятий городского электротранспорта Челябинска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Екатеринбурга, поставщики оборудования и комплектующих», — отметили в УКВЗ.
Гендиректор завода Роман Новиков заявил собравшимся, что модель разработали, откликаясь на потребности рынка. Эксплуатирующие организации нуждаются в приобретении трамваев большой вместимости, доступных регионам финансово.
«Мы начали возрождать трамвайные сцепки. Следующим логичным шагом будет являться переход к полноценным многосекционным вагонам. Это непременно станет возможным в рамках реализуемого проекта метротрамвая», —отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.
За три года Челябинск получил 141 новый трамвай УКВЗ. В 2024 году по заключенным контрактам будет поставлено 60 вагонов завода Роскосмоса.
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