В Челябинске транспортникам пяти городов представили новый трамвай. Фото

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
В 2024 году Челябинск получит 141 новый трамвай Фото:

В Челябинске транспортникам пяти городов представили новый трамвай «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), работающего в структуре Роскосмоса. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в регионе новая техника приблизила власти к решению транспортной задачи метротрамвая.

«УКВЗ представил трехсекционный шестиосный трамвайный вагон модели 71-639 „Кастор“. В презентации участвовали представители властей региона, руководители предприятий городского электротранспорта Челябинска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Екатеринбурга, поставщики оборудования и комплектующих», — отметили в УКВЗ.

Гендиректор завода Роман Новиков заявил собравшимся, что модель разработали, откликаясь на потребности рынка. Эксплуатирующие организации нуждаются в приобретении трамваев большой вместимости, доступных регионам финансово.

«Мы начали возрождать трамвайные сцепки. Следующим логичным шагом будет являться переход к полноценным многосекционным вагонам. Это непременно станет возможным в рамках реализуемого проекта метротрамвая», —отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

За три года Челябинск получил 141 новый трамвай УКВЗ. В 2024 году по заключенным контрактам будет поставлено 60 вагонов завода Роскосмоса.

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Трамвай «Кастор» назвали в честь звезды в созвездии Близнецов
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В Челябинске транспортникам пяти городов представили новый трамвай «Кастор» Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), работающего в структуре Роскосмоса. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в регионе новая техника приблизила власти к решению транспортной задачи метротрамвая. «УКВЗ представил трехсекционный шестиосный трамвайный вагон модели 71-639 „Кастор“. В презентации участвовали представители властей региона, руководители предприятий городского электротранспорта Челябинска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Екатеринбурга, поставщики оборудования и комплектующих», — отметили в УКВЗ. Гендиректор завода Роман Новиков заявил собравшимся, что модель разработали, откликаясь на потребности рынка. Эксплуатирующие организации нуждаются в приобретении трамваев большой вместимости, доступных регионам финансово. «Мы начали возрождать трамвайные сцепки. Следующим логичным шагом будет являться переход к полноценным многосекционным вагонам. Это непременно станет возможным в рамках реализуемого проекта метротрамвая», —отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. За три года Челябинск получил 141 новый трамвай УКВЗ. В 2024 году по заключенным контрактам будет поставлено 60 вагонов завода Роскосмоса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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