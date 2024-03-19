В Челябинской области в шесть раз выросло число одобренных проектов ЖК. Инфографика

Челябинская область заняла третье место по числу новых проектов ЖК в стране

19 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

За февраль 2024 года в регионе были одобрены проекты шести домов от пяти застройщиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, в шесть раз выросло число жилых комплексов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации. За февраль 2024 года вновь было одобрено шесть проектов на строительство новых жилых домов от пяти застройщиков, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинской области в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число многоквартирных домов, получивших положительное заключение экспертизы, выросло в шесть раз. Только за февраль 2024 года положительное заключение экспертизы проектной документации в регионе получили шесть объектов от пяти застройщиков», — сообщается на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В целом по стране регион занял третье место по количеству объектов, получивших положительные заключения экспертизы. По России обойти регион по числу заключений удалось только Красноярскому краю (девять заключений) и Волгоградской области (восемь заключений). На Челябинскую область пришлось 5,1% объектов в России, получивших положительные заключения экспертизы. Причем в феврале 2024 года по сравнению с январем в регионе количество одобренных проектов новых ЖК вновь выросло на 50%. Среди идентифицированных застройщиков больше всего положительных заключений экспертизы получила управляющая кампания «Винтера», которой удалось спроектировать на две новостройки больше. По сравнению с февралем 2023 года, количество объектов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, увеличилось на 500% Инфографика: пресс-служба ЕРЗ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, в шесть раз выросло число жилых комплексов, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации. За февраль 2024 года вновь было одобрено шесть проектов на строительство новых жилых домов от пяти застройщиков, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинской области в феврале 2024 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число многоквартирных домов, получивших положительное заключение экспертизы, выросло в шесть раз. Только за февраль 2024 года положительное заключение экспертизы проектной документации в регионе получили шесть объектов от пяти застройщиков», — сообщается на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В целом по стране регион занял третье место по количеству объектов, получивших положительные заключения экспертизы. По России обойти регион по числу заключений удалось только Красноярскому краю (девять заключений) и Волгоградской области (восемь заключений). На Челябинскую область пришлось 5,1% объектов в России, получивших положительные заключения экспертизы. Причем в феврале 2024 года по сравнению с январем в регионе количество одобренных проектов новых ЖК вновь выросло на 50%. Среди идентифицированных застройщиков больше всего положительных заключений экспертизы получила управляющая кампания «Винтера», которой удалось спроектировать на две новостройки больше.