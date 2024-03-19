В Лондоне родственникам Овсянникова предъявили обвинения в обходе санкций

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Овсянников Дмитрий, Овсянников Дмитрий
Жену и брата Овсянникова обвиняют в обходе санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Британская прокуратура обвинила родственников бывшего губернатора Севастополя, бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

«Екатерине Овсянниковой (46 лет) и Алексею Овсянникову (46 лет), приходящимся женой и братом Дмитрию Овсянникову, предъявлены обвинения в нарушении законодательства, регулирующего введенные против России санкции», — сообщили в NCA. Информацию передает ТАСС.

По информации NCA, Екатерина Овсянникова обвиняется в четырех эпизодах нарушения санкционного законодательства, а Алексей Овсянников — в шести. Детали обвинений и ход следствия пока не раскрываются.

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Британская прокуратура обвинила родственников бывшего губернатора Севастополя, бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). «Екатерине Овсянниковой (46 лет) и Алексею Овсянникову (46 лет), приходящимся женой и братом Дмитрию Овсянникову, предъявлены обвинения в нарушении законодательства, регулирующего введенные против России санкции», — сообщили в NCA. Информацию передает ТАСС. По информации NCA, Екатерина Овсянникова обвиняется в четырех эпизодах нарушения санкционного законодательства, а Алексей Овсянников — в шести. Детали обвинений и ход следствия пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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