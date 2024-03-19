В Лондоне родственникам Овсянникова предъявили обвинения в обходе санкций

Британская прокуратура обвинила родственников бывшего губернатора Севастополя, бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
«Екатерине Овсянниковой (46 лет) и Алексею Овсянникову (46 лет), приходящимся женой и братом Дмитрию Овсянникову, предъявлены обвинения в нарушении законодательства, регулирующего введенные против России санкции», — сообщили в NCA. Информацию передает ТАСС.
По информации NCA, Екатерина Овсянникова обвиняется в четырех эпизодах нарушения санкционного законодательства, а Алексей Овсянников — в шести. Детали обвинений и ход следствия пока не раскрываются.
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