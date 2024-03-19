В Челябинской области число вакансий для операторов и маляров выросло в 4,5 раза

19 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Работодатели все чаще расширяют границы найма и берут на работу молодых специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с декабря 2023 года по февраль 2024 года число вакансий для операторов и маляров выросло в 4,5 раза. Также в регионе выросло количество вакансий стропальщиков, сборщиков и супервайзеров, отметили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области по прошествию зимы 2024 года значительно выросло число вакансий у маляров (в 4,5 раза), операторов call-центра (в 4,5 раза). Также больше выбора появилось у стропальщиков (в 4,4 раза), сборщиков (в 4,1 раза), супервайзеров (в 3,9 раза)», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, на данный момент в условиях кадрового голода работодатели активно расширяют границы найма и чаще нанимают молодых специалистов. Компании обучают их всем необходимым навыкам, а затем получают квалифицированного и лояльного сотрудника, хорошо осознающего цели и процессы организации. Если говорить о трудоустройстве в Челябинске, то одно из интересных отличий трендов по поиску работы — это структура спроса соискателей. Как отмечают специалисты «Авито Работы», за 2023 год челябинцы в 55% случаев преимущественно искали работу на полный день, а сменный график и удаленную работу — только 8% и 14% соискателей соответственно. В целом по стране кандидаты, наоборот, все чаще обращают внимание на нестандартные форматы занятости. Так, сменная работа интересует 16% соискателей, а на удаленную работу хотели бы устроиться 32% жителей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с декабря 2023 года по февраль 2024 года число вакансий для операторов и маляров выросло в 4,5 раза. Также в регионе выросло количество вакансий стропальщиков, сборщиков и супервайзеров, отметили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области по прошествию зимы 2024 года значительно выросло число вакансий у маляров (в 4,5 раза), операторов call-центра (в 4,5 раза). Также больше выбора появилось у стропальщиков (в 4,4 раза), сборщиков (в 4,1 раза), супервайзеров (в 3,9 раза)», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, на данный момент в условиях кадрового голода работодатели активно расширяют границы найма и чаще нанимают молодых специалистов. Компании обучают их всем необходимым навыкам, а затем получают квалифицированного и лояльного сотрудника, хорошо осознающего цели и процессы организации. Если говорить о трудоустройстве в Челябинске, то одно из интересных отличий трендов по поиску работы — это структура спроса соискателей. Как отмечают специалисты «Авито Работы», за 2023 год челябинцы в 55% случаев преимущественно искали работу на полный день, а сменный график и удаленную работу — только 8% и 14% соискателей соответственно. В целом по стране кандидаты, наоборот, все чаще обращают внимание на нестандартные форматы занятости. Так, сменная работа интересует 16% соискателей, а на удаленную работу хотели бы устроиться 32% жителей России.