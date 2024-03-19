Спортсменов РФ не будут заставлять критиковать СВО для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет не будет требовать от российских спортсменов осуждения СВО. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.
«МОК не включил в правила по допуску российских спортсменов на Олимпиаду пункт об осуждении спецоперации», — сообщил Маклауд. Это же касается и белорусских спортсменов.
Российские спортсмены получат возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, сообщал МОК. Там заявляли, что атлеты, прошедшие отбор, смогут выступать на Олимпиаде без флага и гимна страны. Однако участие запрещено для спортсменов, имеющих связи с силовыми структурами или выражавших поддержку специальной военной операции.
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