Спортсменов РФ не будут заставлять критиковать СВО для участия в Олимпиаде

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ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, соревнования, легкая атлетика, спорт, чемпионат россии, бег, ходьба
Правила распространяются на российских и белорусских спортсменов Фото:

Международный олимпийский комитет не будет требовать от российских спортсменов осуждения СВО. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

«МОК не включил в правила по допуску российских спортсменов на Олимпиаду пункт об осуждении спецоперации», — сообщил Маклауд. Это же касается и белорусских спортсменов.

Российские спортсмены получат возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, сообщал МОК. Там заявляли, что атлеты, прошедшие отбор, смогут выступать на Олимпиаде без флага и гимна страны. Однако участие запрещено для спортсменов, имеющих связи с силовыми структурами или выражавших поддержку специальной военной операции.

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Международный олимпийский комитет не будет требовать от российских спортсменов осуждения СВО. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. «МОК не включил в правила по допуску российских спортсменов на Олимпиаду пункт об осуждении спецоперации», — сообщил Маклауд. Это же касается и белорусских спортсменов. Российские спортсмены получат возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, сообщал МОК. Там заявляли, что атлеты, прошедшие отбор, смогут выступать на Олимпиаде без флага и гимна страны. Однако участие запрещено для спортсменов, имеющих связи с силовыми структурами или выражавших поддержку специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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