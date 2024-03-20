20 марта 2024

В Челябинске упали цены на вторичные квартиры-студии

Студии на вторичном рынке в Челябинске за месяц подешевели на 4%
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент квартиры-студии на вторичном рынке в среднем стоят 95 тысяч 600 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились до 95 тысяч 600 рублей за квадратный метр. В феврале их средняя стоимость составляла 100 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости.

«В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года стоимость студий на вторичном рынке снизилась на 4% до 95 тысяч 600 рублей за квадратный метр. В феврале стоимость подобного жилья составляла 100 тысяч за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость студий на вторичном рынке в среднем равна 2 млн 927 тысяч рублей. Самая дорогая квартира-студия в Челябинске в среднем стоит 5 млн 600 рублей.

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В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились до 95 тысяч 600 рублей за квадратный метр. В феврале их средняя стоимость составляла 100 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года стоимость студий на вторичном рынке снизилась на 4% до 95 тысяч 600 рублей за квадратный метр. В феврале стоимость подобного жилья составляла 100 тысяч за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate. Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость студий на вторичном рынке в среднем равна 2 млн 927 тысяч рублей. Самая дорогая квартира-студия в Челябинске в среднем стоит 5 млн 600 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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