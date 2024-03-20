В Челябинске упали цены на вторичные квартиры-студии

В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года цены на квартиры-студии на вторичном рынке снизились до 95 тысяч 600 рублей за квадратный метр. В феврале их средняя стоимость составляла 100 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2024 года стоимость студий на вторичном рынке снизилась на 4% до 95 тысяч 600 рублей за квадратный метр. В феврале стоимость подобного жилья составляла 100 тысяч за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Как сообщается на сайте, на данный момент минимальная стоимость студий на вторичном рынке в среднем равна 2 млн 927 тысяч рублей. Самая дорогая квартира-студия в Челябинске в среднем стоит 5 млн 600 рублей.
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