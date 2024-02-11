В Екатеринбурге певица Юлианна Караулова стала «свахой» на шоу с тысячей гостей. Фото

В Екатеринбурге прошел фестиваль Big Love Show

12 февраля 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Юлианну Караулову после выступления попросили выбрать гостя из зала, которому суждено было получить подарок Фото: Илья Московец © URA.RU Девять артистов собрались вместе на площадке «МТС Live Холл», чтобы порадовать екатеринбуржцев юбилейным концертом Big Love Show. В списке приглашенных серебрити помимо Мота, IOWA, Звонкого, DABRO, CHEBANOV, Паши Панамо и Люси Чеботиной оказались также Zivert и Юлианна Караулова. Последние две планировали выступить на шоу еще в 2022 году, но не смогли подарить фанатам свое выступление из-за ковидных ограничений. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. Стекаться на площадку гости стали задолго до открытия дверей, потому холл быстро заполнился людьми, которые терпеливо стояли в очереди на вход. Всего, по данным организаторов, посмотреть на выступление звезд изъявили желание около 6500 человек, а за полчаса до старта число фанатов уже перевалило за 4100. Некоторым же в это время пришлось постоять в пробке на подъезде к ЭКСПО. С небольшой 15-минутной задержкой первой публику своим вокалом удивляла Zivert. Ее гости шоу встретили особенно тепло — кто-то сразу же бросился в толпе в пляс и начал подпевать хиты во весь голос. На смену певице на сцену вышел Звонкий, которого многие горожане помнят по 300-летию Екатеринбурга. Следом за ним небольшой концерт дала Юлианна Караулова. Она же невольно выступила в роли «свахи». После ее выступления ведущие попросили певицу выбрать место в зале. Караулова решила обратить внимание на правую трибуну, где в одном из рядов сидела пара. Как только свет софитов упал на нужное место, девушка решила сделать предложение мужчине. Она вручила ему «мужской» букет и услышала заветно «да». «Я очень переживала, что парень скажет „нет“ перед лицом такого большого количества людей. У него не было шансов. У меня есть подозрения, что ребята подстроили все „в темную“ на такое публичное „нет“. Но, слава богу, все к лучшему. Я желаю ребятам любви, чтобы они ценили и уважали друг друга», — призналась потом журналистам певица. После такой романтичной ноты взбодрить зал решила группа DABRO, которая известна многим такими хитам как «На часах ноль-ноль» и «Юность». Паша Панамо дал непродолжительный концерт, но покорил публику вокалом. IOWA решила использовать два своих заветных приема — беседу со зрителями и зеркальное шоу. Ради последнего она надела спецальные перчатки, на которые организаторы направили свет, и весь зал озарили десятки «зайчиков». Люся Чеботина сделала ставку на менее популярные песни, чем «Солнце Монако», но и о хите не забыла — его преподнесли в виде mash up (смешение нескольких музыкальных композиций — прим. URA.RU). По-настоящему зрители отрывались на песнях Мота, хиты которого звучат на многих молодежных вечеринка. К ним, например, относятся «Мама, я в Дубаях» и «День и ночь». Кстати, Мот по программе должен был завершать концерт, но финальный аккорд доверили артисту CHEBANOV, известного своими гитарными каверами. Однако многие гости оценивать певца не стали и устремились к выходу, чтобы успеть забрать вещи из гардероба и заказать такси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девять артистов собрались вместе на площадке «МТС Live Холл», чтобы порадовать екатеринбуржцев юбилейным концертом Big Love Show. В списке приглашенных серебрити помимо Мота, IOWA, Звонкого, DABRO, CHEBANOV, Паши Панамо и Люси Чеботиной оказались также Zivert и Юлианна Караулова. Последние две планировали выступить на шоу еще в 2022 году, но не смогли подарить фанатам свое выступление из-за ковидных ограничений. На мероприятии побывал корреспондент URA.RU. Стекаться на площадку гости стали задолго до открытия дверей, потому холл быстро заполнился людьми, которые терпеливо стояли в очереди на вход. Всего, по данным организаторов, посмотреть на выступление звезд изъявили желание около 6500 человек, а за полчаса до старта число фанатов уже перевалило за 4100. Некоторым же в это время пришлось постоять в пробке на подъезде к ЭКСПО. С небольшой 15-минутной задержкой первой публику своим вокалом удивляла Zivert. Ее гости шоу встретили особенно тепло — кто-то сразу же бросился в толпе в пляс и начал подпевать хиты во весь голос. На смену певице на сцену вышел Звонкий, которого многие горожане помнят по 300-летию Екатеринбурга. Следом за ним небольшой концерт дала Юлианна Караулова. Она же невольно выступила в роли «свахи». После ее выступления ведущие попросили певицу выбрать место в зале. Караулова решила обратить внимание на правую трибуну, где в одном из рядов сидела пара. Как только свет софитов упал на нужное место, девушка решила сделать предложение мужчине. Она вручила ему «мужской» букет и услышала заветно «да». «Я очень переживала, что парень скажет „нет“ перед лицом такого большого количества людей. У него не было шансов. У меня есть подозрения, что ребята подстроили все „в темную“ на такое публичное „нет“. Но, слава богу, все к лучшему. Я желаю ребятам любви, чтобы они ценили и уважали друг друга», — призналась потом журналистам певица. После такой романтичной ноты взбодрить зал решила группа DABRO, которая известна многим такими хитам как «На часах ноль-ноль» и «Юность». Паша Панамо дал непродолжительный концерт, но покорил публику вокалом. IOWA решила использовать два своих заветных приема — беседу со зрителями и зеркальное шоу. Ради последнего она надела спецальные перчатки, на которые организаторы направили свет, и весь зал озарили десятки «зайчиков». Люся Чеботина сделала ставку на менее популярные песни, чем «Солнце Монако», но и о хите не забыла — его преподнесли в виде mash up (смешение нескольких музыкальных композиций — прим. URA.RU). По-настоящему зрители отрывались на песнях Мота, хиты которого звучат на многих молодежных вечеринка. К ним, например, относятся «Мама, я в Дубаях» и «День и ночь». Кстати, Мот по программе должен был завершать концерт, но финальный аккорд доверили артисту CHEBANOV, известного своими гитарными каверами. Однако многие гости оценивать певца не стали и устремились к выходу, чтобы успеть забрать вещи из гардероба и заказать такси.