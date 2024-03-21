Появилось видео задержания свердловчанина, готовившего теракт в воинской части

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области опубликовала видео с задержанием мужчины, готовившего теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Силовики проводили операцию посреди улицы.
«В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации „Граждане СССР“*» — сказали в ведомстве. У задержанного изъяли пять коктейлей Молотова.
Мужчину уже заключили под стражу. Уголовное дело, по которому он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы.
* — организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ
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