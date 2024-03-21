Появилось видео задержания свердловчанина, готовившего теракт в воинской части

21 марта 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области опубликовала видео с задержанием мужчины, готовившего теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Силовики проводили операцию посреди улицы. «В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации „Граждане СССР“*» — сказали в ведомстве. У задержанного изъяли пять коктейлей Молотова. Мужчину уже заключили под стражу. Уголовное дело, по которому он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы. * — организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области опубликовала видео с задержанием мужчины, готовившего теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Силовики проводили операцию посреди улицы. «В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации „Граждане СССР“*» — сказали в ведомстве. У задержанного изъяли пять коктейлей Молотова. Мужчину уже заключили под стражу. Уголовное дело, по которому он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы. * — организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ