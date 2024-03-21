Появилось видео задержания свердловчанина, готовившего теракт в воинской части

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Сафонов. Челябинск, фсб, ваххабит
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области опубликовала видео с задержанием мужчины, готовившего теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Силовики проводили операцию посреди улицы.

«В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации „Граждане СССР“*» — сказали в ведомстве. У задержанного изъяли пять коктейлей Молотова.

Мужчину уже заключили под стражу. Уголовное дело, по которому он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

* — организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ

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Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области опубликовала видео с задержанием мужчины, готовившего теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Силовики проводили операцию посреди улицы. «В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации „Граждане СССР“*» — сказали в ведомстве. У задержанного изъяли пять коктейлей Молотова. Мужчину уже заключили под стражу. Уголовное дело, по которому он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы. * — организация «Граждане СССР» признана экстремистской, деятельность ее запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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