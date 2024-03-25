Происшествия В Екатеринбурге приставы спасли жизнь должнику, у которого отказали ноги. Фото 26 марта 2024 в 11:38 Размер текста - 17 + Приставы вызвали скорую помощь должнику Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургские приставы нашли объявленного в розыск мужчину-должника, у которого отказали ноги, и передали его врачам. Как оказалось, екатеринбуржец перестал платить алименты несовершеннолетней дочке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «Судебные приставы вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада госпитализировала должника, сотрудники службы судебных приставов помогли врачам спустить мужчину на носилках в машину. По оценке медиков, состояние мужчины тяжелое, и своевременно вызванная судебными приставами неотложная помощь, возможно, спасла мужчине жизнь», — сказано в сообщении. Должника обнаружили в квартире недавно умершего отца, где он проживал с женщиной. «Сожительница открыла стучавшим в дверь приставам и преспокойно легла спать», — отметили в ведомстве. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбургские приставы нашли объявленного в розыск мужчину-должника, у которого отказали ноги, и передали его врачам. Как оказалось, екатеринбуржец перестал платить алименты несовершеннолетней дочке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «Судебные приставы вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада госпитализировала должника, сотрудники службы судебных приставов помогли врачам спустить мужчину на носилках в машину. По оценке медиков, состояние мужчины тяжелое, и своевременно вызванная судебными приставами неотложная помощь, возможно, спасла мужчине жизнь», — сказано в сообщении. Должника обнаружили в квартире недавно умершего отца, где он проживал с женщиной. «Сожительница открыла стучавшим в дверь приставам и преспокойно легла спать», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям