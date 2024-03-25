Екатеринбургские приставы нашли объявленного в розыск мужчину-должника, у которого отказали ноги, и передали его врачам. Как оказалось, екатеринбуржец перестал платить алименты несовершеннолетней дочке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
«Судебные приставы вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада госпитализировала должника, сотрудники службы судебных приставов помогли врачам спустить мужчину на носилках в машину. По оценке медиков, состояние мужчины тяжелое, и своевременно вызванная судебными приставами неотложная помощь, возможно, спасла мужчине жизнь», — сказано в сообщении.
Должника обнаружили в квартире недавно умершего отца, где он проживал с женщиной. «Сожительница открыла стучавшим в дверь приставам и преспокойно легла спать», — отметили в ведомстве.
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