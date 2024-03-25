25 марта 2024

В Екатеринбурге приставы спасли жизнь должнику, у которого отказали ноги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп
Приставы вызвали скорую помощь должнику Фото:

Екатеринбургские приставы нашли объявленного в розыск мужчину-должника, у которого отказали ноги, и передали его врачам. Как оказалось, екатеринбуржец перестал платить алименты несовершеннолетней дочке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.

«Судебные приставы вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада госпитализировала должника, сотрудники службы судебных приставов помогли врачам спустить мужчину на носилках в машину. По оценке медиков, состояние мужчины тяжелое, и своевременно вызванная судебными приставами неотложная помощь, возможно, спасла мужчине жизнь», — сказано в сообщении.

Должника обнаружили в квартире недавно умершего отца, где он проживал с женщиной. «Сожительница открыла стучавшим в дверь приставам и преспокойно легла спать», — отметили в ведомстве.

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Екатеринбургские приставы нашли объявленного в розыск мужчину-должника, у которого отказали ноги, и передали его врачам. Как оказалось, екатеринбуржец перестал платить алименты несовершеннолетней дочке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «Судебные приставы вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада госпитализировала должника, сотрудники службы судебных приставов помогли врачам спустить мужчину на носилках в машину. По оценке медиков, состояние мужчины тяжелое, и своевременно вызванная судебными приставами неотложная помощь, возможно, спасла мужчине жизнь», — сказано в сообщении. Должника обнаружили в квартире недавно умершего отца, где он проживал с женщиной. «Сожительница открыла стучавшим в дверь приставам и преспокойно легла спать», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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