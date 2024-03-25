25 марта 2024

В Челябинске эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, эвакуация, знак, выход, турникет, запасный выход, указатель, пожарная безопасность, противопожарная защита
Вызов оказался ложным Фото:

В Челябинске утром эвакуировали сотрудников и учащихся школы №62 по улице Кудрявцева, 79. В пресс-службе регионального МЧС сообщили о причинах эвакуации.

«Вызов ложный», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Педагоги и дети вернулись к учебным занятиям.

Ранее в Копейске сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал о минировании школы №2, тем самым провоцируя эвакуацию учащихся и сотрудников. Каждый раз содержащаяся в письмах информация не подтверждалась. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске утром эвакуировали сотрудников и учащихся школы №62 по улице Кудрявцева, 79. В пресс-службе регионального МЧС сообщили о причинах эвакуации. «Вызов ложный», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Педагоги и дети вернулись к учебным занятиям. Ранее в Копейске сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал о минировании школы №2, тем самым провоцируя эвакуацию учащихся и сотрудников. Каждый раз содержащаяся в письмах информация не подтверждалась. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...