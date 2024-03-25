В Челябинске эвакуировали школу

В Челябинске утром эвакуировали сотрудников и учащихся школы №62 по улице Кудрявцева, 79. В пресс-службе регионального МЧС сообщили о причинах эвакуации.
«Вызов ложный», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Педагоги и дети вернулись к учебным занятиям.
Ранее в Копейске сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал о минировании школы №2, тем самым провоцируя эвакуацию учащихся и сотрудников. Каждый раз содержащаяся в письмах информация не подтверждалась. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
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