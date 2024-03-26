«Страна.ua»: капитан судна, разрушившего мост в США, оказался украинцем

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Судно разрушило мост в США в городе Балтимор Фото:

Судном, разрушившим мост в Балтиморе, предположительно, управлял гражданин Украины. Об этом сообщили в украинском издании «Страна.ua».

«Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, — предположительно гражданин Украины», — сообщило украинское издание у себя в Telegram. Отмечается, что в ФБР заявили о том, что причиной столкновения с мостом стали технические неисправности судна.

Ранее в США обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор. В результате обрушения в воду упало семь авто. Как отметил президент США Джо Байден, мост обрушился не из-за теракта, а из-за случайного столкновения судна с опорой.

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Судном, разрушившим мост в Балтиморе, предположительно, управлял гражданин Украины. Об этом сообщили в украинском издании «Страна.ua». «Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, — предположительно гражданин Украины», — сообщило украинское издание у себя в Telegram. Отмечается, что в ФБР заявили о том, что причиной столкновения с мостом стали технические неисправности судна. Ранее в США обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор. В результате обрушения в воду упало семь авто. Как отметил президент США Джо Байден, мост обрушился не из-за теракта, а из-за случайного столкновения судна с опорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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