«Страна.ua»: капитан судна, разрушившего мост в США, оказался украинцем

Судном, разрушившим мост в Балтиморе, предположительно, управлял гражданин Украины. Об этом сообщили в украинском издании «Страна.ua».
«Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, — предположительно гражданин Украины», — сообщило украинское издание у себя в Telegram. Отмечается, что в ФБР заявили о том, что причиной столкновения с мостом стали технические неисправности судна.
Ранее в США обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор. В результате обрушения в воду упало семь авто. Как отметил президент США Джо Байден, мост обрушился не из-за теракта, а из-за случайного столкновения судна с опорой.
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