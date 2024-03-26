Исследования челябинских ученых призваны помочь людям из разных групп риска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскрыли причины возникновения посттравматического синдрома у бойцов и других групп риска. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, фактор развития болезни связали со сбоем в работе генных сетей организма.

«Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) развивается в результате сбоя в работе генных сетей организма. Это первый и самый важный постулат разработанной в ЧелГУ революционной концепции», — пояснили в университете.

Разработку ведут профессор кафедры общей и клинической патологии Вадим Цейликман и декан факультета фундаментальной медицины Ольга Цейликман. Ученые заявили, что в настоящее время врачи снимают только симптомы заболевания. Причем 40 — 60% пациентов никак не откликаются ни на одно из лекарств. Концепция челябинцев призвана перейти к патогенетической терапии.

За основу ученые взяли ресвератрол. Биологически активная добавка присутствует в средиземноморской диете. Хотя вещество позиционируется как антиоксидант, вдвое увеличивающий продолжительность жизни простейших организмов, челябинцы обратили внимание на другое его свойство.

«Основной мишенью ресвератрола является фермент, который просто распаковывает наш хроматин и создает оптимальные условия для активации генов. Сиртуин — один из тех ферментов, который, модифицируя гистоны, облегчает возможность для экспрессии генов», — раскрыл подробности профессор Цейликман.

Иными словами, действие ресвератрола направлено на помощь ферменту, отвечающему за активацию генов, чтобы они работали как надо. Одним из таких ферментов является сиртуин, который меняет структуру хромосом, и гены начинают создавать нужные белки.

Концепция ученых состоит из пяти постулатов. Решение проблемы ПТСР важно не только для бойцов и ветеранов спецоперации, но и жителей приграничных в зоне СВО территорий. Синдром может проявиться спустя время после оказанной медпомощи. Малейшие события, напоминающие о пережитой психологической травме, способны сделать человека агрессивным.

Вадим и Ольга Цейликманы ведут разработку концепции для лечения посттравматического синдрома Фото: пресс-служба ЧелГУ