Парижский полумарафон, в котором бежал Текслер, завоевал Национальную премию. Видео

29 марта 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Организаторы забега получили первое место Фото: Илья Московец © URA.RU «Парижский полумарафон», в котором бежал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, победил в Национальной премии «Событие года». Церемония награждения состоялась в Москве. Об этом сообщили в министерстве спорта региона. «Парижский полумарафон победил в номинации „Спортивное мероприятие года“ Национальной премии „Событие года“. Легкоатлетический забег в селе Париж Нагайбакского района является брендом региона», — заявили в пресс-службе минспорта области. В 2023 году Текслер пробежал «Парижский полумарафон» в футболке под номером «74». В забеге приняли участие более двух тысяч человек. Участники посоревновались на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В пресс-службе отметили, что региональное мероприятие получило заслуженное признание на федеральном уровне. В 2024 году забег в селе Париж состоится 2 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Парижский полумарафон», в котором бежал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, победил в Национальной премии «Событие года». Церемония награждения состоялась в Москве. Об этом сообщили в министерстве спорта региона. «Парижский полумарафон победил в номинации „Спортивное мероприятие года“ Национальной премии „Событие года“. Легкоатлетический забег в селе Париж Нагайбакского района является брендом региона», — заявили в пресс-службе минспорта области. В 2023 году Текслер пробежал «Парижский полумарафон» в футболке под номером «74». В забеге приняли участие более двух тысяч человек. Участники посоревновались на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В пресс-службе отметили, что региональное мероприятие получило заслуженное признание на федеральном уровне. В 2024 году забег в селе Париж состоится 2 июня.