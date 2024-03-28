28 марта 2024

Парижский полумарафон, в котором бежал Текслер, завоевал Национальную премию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область, Парижский полумарафон, Алексей Текслер
Организаторы забега получили первое место Фото:

«Парижский полумарафон», в котором бежал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, победил в Национальной премии «Событие года». Церемония награждения состоялась в Москве. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

«Парижский полумарафон победил в номинации „Спортивное мероприятие года“ Национальной премии „Событие года“. Легкоатлетический забег в селе Париж Нагайбакского района является брендом региона», — заявили в пресс-службе минспорта области.

В 2023 году Текслер пробежал «Парижский полумарафон» в футболке под номером «74». В забеге приняли участие более двух тысяч человек. Участники посоревновались на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км.

В пресс-службе отметили, что региональное мероприятие получило заслуженное признание на федеральном уровне. В 2024 году забег в селе Париж состоится 2 июня.

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«Парижский полумарафон», в котором бежал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, победил в Национальной премии «Событие года». Церемония награждения состоялась в Москве. Об этом сообщили в министерстве спорта региона. «Парижский полумарафон победил в номинации „Спортивное мероприятие года“ Национальной премии „Событие года“. Легкоатлетический забег в селе Париж Нагайбакского района является брендом региона», — заявили в пресс-службе минспорта области. В 2023 году Текслер пробежал «Парижский полумарафон» в футболке под номером «74». В забеге приняли участие более двух тысяч человек. Участники посоревновались на семи дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км. В пресс-службе отметили, что региональное мероприятие получило заслуженное признание на федеральном уровне. В 2024 году забег в селе Париж состоится 2 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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