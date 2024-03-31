31 марта 2024

Шойгу поздравил свердловскую бригаду, получившую почетное звание от Путина

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
Поздравление от Сергея Шойгу прислали телеграммой Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил 29-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящуюся в Екатеринбурге, с почетным наименованием «гвардейской», которое присвоил президент России Владимир Путин. Об этом рассказали в официальном telegram-канале министерства.

«По случаю присвоения ей почетного наименования гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова», — следует из сообщения. Военнослужащие получили поздравление от Шойгу в виде телеграммы.

Указ о присвоении бригаде почетного звания Путин подписал 27 марта. Особый статус войску присвоен за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил 29-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящуюся в Екатеринбурге, с почетным наименованием «гвардейской», которое присвоил президент России Владимир Путин. Об этом рассказали в официальном telegram-канале министерства. «По случаю присвоения ей почетного наименования гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова», — следует из сообщения. Военнослужащие получили поздравление от Шойгу в виде телеграммы. Указ о присвоении бригаде почетного звания Путин подписал 27 марта. Особый статус войску присвоен за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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