Шойгу поздравил свердловскую бригаду, получившую почетное звание от Путина

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил 29-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), находящуюся в Екатеринбурге, с почетным наименованием «гвардейской», которое присвоил президент России Владимир Путин. Об этом рассказали в официальном telegram-канале министерства.
«По случаю присвоения ей почетного наименования гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова», — следует из сообщения. Военнослужащие получили поздравление от Шойгу в виде телеграммы.
Указ о присвоении бригаде почетного звания Путин подписал 27 марта. Особый статус войску присвоен за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.
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