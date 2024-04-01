МВД: 69 гражданам Киргизии запретили въезд в РФ после теракта в «Крокусе»

01 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Около 70 граждан Киргизии не пустили в Россию после теракта в «Крокусе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 69 граждан Киргизии выдворили из России после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев. «С 23 марта киргизстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение», — сказал Имангазиев, передает «Интерфакс». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее в Киргизии сообщили о вербовке граждан для участия в терактах на территории РФ. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

69 граждан Киргизии выдворили из России после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев. «С 23 марта киргизстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение», — сказал Имангазиев, передает «Интерфакс». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее в Киргизии сообщили о вербовке граждан для участия в терактах на территории РФ. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.