МВД: 69 гражданам Киргизии запретили въезд в РФ после теракта в «Крокусе»

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, паспортный контроль, кпп
Около 70 граждан Киргизии не пустили в Россию после теракта в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

69 граждан Киргизии выдворили из России после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев.

«С 23 марта киргизстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение», — сказал Имангазиев, передает «Интерфакс».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее в Киргизии сообщили о вербовке граждан для участия в терактах на территории РФ. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

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69 граждан Киргизии выдворили из России после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев. «С 23 марта киргизстанцы вернулись на родину из московских аэропортов. Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранцев, если их внешность не внушает доверия или вызывает опасение», — сказал Имангазиев, передает «Интерфакс». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По официальной информации, погибло не менее 144 человек. Ранее в Киргизии сообщили о вербовке граждан для участия в терактах на территории РФ. Отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв. Они обращают внимание на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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