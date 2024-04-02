Челябинского контрактника отправили на гауптвахту за опоздание на службу

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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , военные, военная форма, шапка, вооруженные силы, головной убор
Контрактник проведет 25 суток на гауптвахте Фото:

Военнослужащего челябинской войсковой части отправили на гауптвахту на 25 суток за восьмичасовое опоздание на службу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 2 ст. 28.5 ФЗ „О статусе военнослужащих“ („Отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в воинской части без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного ежедневного служебного времени“). И назначил ему дисциплинарный арест сроком на 25 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что военный не прибыл на службу к половине девятого утра. По итогу он был обнаружен сотрудниками военной полиции спустя около 8 часов рабочего дня. В суде контрактник полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

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Военнослужащего челябинской войсковой части отправили на гауптвахту на 25 суток за восьмичасовое опоздание на службу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда. «Суд признал военнослужащего виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 2 ст. 28.5 ФЗ „О статусе военнослужащих“ („Отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в воинской части без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного ежедневного служебного времени“). И назначил ему дисциплинарный арест сроком на 25 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что военный не прибыл на службу к половине девятого утра. По итогу он был обнаружен сотрудниками военной полиции спустя около 8 часов рабочего дня. В суде контрактник полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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