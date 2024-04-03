Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, фариддуни шамсутдин
Один из фигурантов дела обжаловал арест, передает РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из трех членов семьи Исломовых Диловар, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой приговор. Об этом сообщили в суде.

«Третий член семьи Исломовых [Диловар] обжаловал свой арест», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. В настоящий момент по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны трое из членов семьи — отец Исроил и два его сына, Аминчон и Диловар.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В настоящий момент задержаны как исполнители, так и причастные к теракту.

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Один из трех членов семьи Исломовых Диловар, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой приговор. Об этом сообщили в суде. «Третий член семьи Исломовых [Диловар] обжаловал свой арест», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. В настоящий момент по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны трое из членов семьи — отец Исроил и два его сына, Аминчон и Диловар. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В настоящий момент задержаны как исполнители, так и причастные к теракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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