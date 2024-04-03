Происшествия Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест 03 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 + Один из фигурантов дела обжаловал арест, передает РИА Новости Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из трех членов семьи Исломовых Диловар, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой приговор. Об этом сообщили в суде. «Третий член семьи Исломовых [Диловар] обжаловал свой арест», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. В настоящий момент по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны трое из членов семьи — отец Исроил и два его сына, Аминчон и Диловар. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В настоящий момент задержаны как исполнители, так и причастные к теракту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Один из трех членов семьи Исломовых Диловар, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой приговор. Об этом сообщили в суде. «Третий член семьи Исломовых [Диловар] обжаловал свой арест», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. В настоящий момент по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны трое из членов семьи — отец Исроил и два его сына, Аминчон и Диловар. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В настоящий момент задержаны как исполнители, так и причастные к теракту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям