Журналистка канала ESPN раскрыла секрет записи интервью с Байденом

Журналистка Стил заявила, что ее интервью с Байденом было срежиссированно

04 апреля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Каждый вопрос в интервью с Байденом был подготовлен, заявила Стил Фото: Официальный сайт президента Украины Бывшая журналиста канала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с президентом СВШ Джо Байденом была срежиссировано. Об этом она сообщила в интервью Fox News. «Мне сказали: «Ты повторяешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария», — рассказала Стил Fox News. Журналистка уточнила, что каждый вопрос был заранее подготовлен и многократно отточен редакторами и ведущим каналом. Стил также поделилась, что не имела возможности задавать собственные вопросы и должна была соответствовать требованиям «начальников и высших руководителей» ESPN. Она предполагает, что вопросы могут быть отправлены в Белый дом заранее, хотя точно об этом не известно. Ранее выступление Байдена перед Конгрессом прокомментировал психиатр Кэрол Либерман. Он поставил под сомнение адекватность американского лидера. Психиатр предположил, что Байден мог находиться под воздействием препаратов, так как вел себя более эмоционально, чем обычно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая журналиста канала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с президентом СВШ Джо Байденом была срежиссировано. Об этом она сообщила в интервью Fox News. «Мне сказали: «Ты повторяешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария», — рассказала Стил Fox News. Журналистка уточнила, что каждый вопрос был заранее подготовлен и многократно отточен редакторами и ведущим каналом. Стил также поделилась, что не имела возможности задавать собственные вопросы и должна была соответствовать требованиям «начальников и высших руководителей» ESPN. Она предполагает, что вопросы могут быть отправлены в Белый дом заранее, хотя точно об этом не известно. Ранее выступление Байдена перед Конгрессом прокомментировал психиатр Кэрол Либерман. Он поставил под сомнение адекватность американского лидера. Психиатр предположил, что Байден мог находиться под воздействием препаратов, так как вел себя более эмоционально, чем обычно.