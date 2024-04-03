Пермских чиновников будут лечить в санаториях за счет бюджета

04 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин озаботился льготами сотрудников образовательных, культурных и спортивных учреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин внес на рассмотрение гордумы проект решения, в котором он предлагает лечить сотрудников муниципальных учреждений в санаториях за счет бюджета. Документ опубликован на сайте думы Перми. «Установить расходное обязательство города Перми на софинансирование расходов по обеспечению работников муниципальный учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение в и оздоровление на территории Пермского края на 2024 год», — говорится в проекте решения думы. Мерой поддержки смогут воспользоваться только сотрудники МКУ в сфере образования, спорта, культуры, молодежной политики. Путевку можно получить раз в три года. На нее могут рассчитывать только те работники, чья зарплата не превышает 50 тысяч рублей. При этом они должны также минимум три года работать в этом учреждении, а также иметь медицинские показания для лечения в санаториях. Полностью бесплатно в санатории отправят тех, чья зарплата не превышает 15000 рублей. Если она находится в промежутке от 15 до 20 тысяч рублей, то сотрудник должен доплатить 15% стоимости путевки, 20-25 тысяч рублей — 25%, 25-50 тысяч рублей — 30%. Возможность такого лечения установлена законом Пермского края от 4 сентября 2017 года. Ежегодно муниципалитеты утверждают своими решениями предельные лимиты, которые они готовы направить на реализацию этой программы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин внес на рассмотрение гордумы проект решения, в котором он предлагает лечить сотрудников муниципальных учреждений в санаториях за счет бюджета. Документ опубликован на сайте думы Перми. «Установить расходное обязательство города Перми на софинансирование расходов по обеспечению работников муниципальный учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение в и оздоровление на территории Пермского края на 2024 год», — говорится в проекте решения думы. Мерой поддержки смогут воспользоваться только сотрудники МКУ в сфере образования, спорта, культуры, молодежной политики. Путевку можно получить раз в три года. На нее могут рассчитывать только те работники, чья зарплата не превышает 50 тысяч рублей. При этом они должны также минимум три года работать в этом учреждении, а также иметь медицинские показания для лечения в санаториях. Полностью бесплатно в санатории отправят тех, чья зарплата не превышает 15000 рублей. Если она находится в промежутке от 15 до 20 тысяч рублей, то сотрудник должен доплатить 15% стоимости путевки, 20-25 тысяч рублей — 25%, 25-50 тысяч рублей — 30%. Возможность такого лечения установлена законом Пермского края от 4 сентября 2017 года. Ежегодно муниципалитеты утверждают своими решениями предельные лимиты, которые они готовы направить на реализацию этой программы.