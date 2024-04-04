В челябинском очаге африканской чумы изымут всех свиней, мясо и сало

В поселке Остроленский Нагайбакского района Челябинской области, а также в радиусе пяти километров от очага распространения африканской чумы изымут из частных подворий всех свиней и полученную от них продукцию. Соответствующее постановление правительства региона размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Изъять свиней всех половозрастных групп и полученную от них продукцию животного происхождения на территории личного подсобного хозяйства в очаге инфекции, который расположен в поселке Остроленский, улица Мира, дом 16. Изъять на территории угрожаемой зоны в радиусе пяти километров от очага», — говорится в тексте документа.
В постановлении указано, что работу поручено организовать региональному министерству сельского хозяйства. Собственникам животных будет возмещен ущерб.
Ранее URA.RU сообщало о вспышке африканской чумы свиней, которая была зафиксирована в подворьях поселка. Биоматериалы направили на анализ, инфекция подтвердилась. В ряде угодий и заказников Челябинской области с 28 марта запретили охоту.
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