04 апреля 2024

Губернатор Мурманской области находится в отделении интенсивной терапии

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Эту информацию подтвердил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — передает слова Панычева telegram-канал «Оперштаб Мурманск».

Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь, включая операцию. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения, которое произошло в городе Апатиты. Ранее сообщалось, что нападавший был задержан на месте происшествия.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Эту информацию подтвердил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — передает слова Панычева telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь, включая операцию. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения, которое произошло в городе Апатиты. Ранее сообщалось, что нападавший был задержан на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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