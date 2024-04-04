Губернатор Мурманской области находится в отделении интенсивной терапии

05 апреля 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Эту информацию подтвердил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — передает слова Панычева telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь, включая операцию. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения, которое произошло в городе Апатиты. Ранее сообщалось, что нападавший был задержан на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Эту информацию подтвердил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев. «Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — передает слова Панычева telegram-канал «Оперштаб Мурманск». Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь, включая операцию. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения, которое произошло в городе Апатиты. Ранее сообщалось, что нападавший был задержан на месте происшествия.