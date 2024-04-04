Губернатор Мурманской области находится в отделении интенсивной терапии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Эту информацию подтвердил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.
«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», —
Губернатору была оказана необходимая медицинская помощь, включая операцию. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения, которое произошло в городе Апатиты. Ранее сообщалось, что нападавший был задержан на месте происшествия.
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