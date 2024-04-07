В Пермском крае взлетели цены на посуточную аренду жилья

В Пермском крае цены на посуточную аренду жилья выросли на 25%

08 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В среднем стоимость аренды квартир в Перми — 2 тысячи рублей в сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае выросли цены на краткосрочную аренду квартир и домов. Снять жилье в городе в начале апреля 2024 года стало дороже на 25%, по сравнению с апрелем 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито». «На начало апреля 2024 года в Пермском крае средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2 тысячи рублей. Это на 25% больше, чем в апреле 2023 года. В сегменте загородной недвижимости — 7000 рублей, на 17% выше», — рассказали в пресс-службе. Также увеличилось предложение по сдаче жилья на короткий срок. Количество квартир под аренду стало больше на 28%, а домов — на 51%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае выросли цены на краткосрочную аренду квартир и домов. Снять жилье в городе в начале апреля 2024 года стало дороже на 25%, по сравнению с апрелем 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито». «На начало апреля 2024 года в Пермском крае средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2 тысячи рублей. Это на 25% больше, чем в апреле 2023 года. В сегменте загородной недвижимости — 7000 рублей, на 17% выше», — рассказали в пресс-службе. Также увеличилось предложение по сдаче жилья на короткий срок. Количество квартир под аренду стало больше на 28%, а домов — на 51%.