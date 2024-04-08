В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины

09 апреля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Европе согласились ограничить импорт продовольствия с Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евросоюз договорился о тарифах на импорт украинской аграрной продукции. Об этом говорится в документе. Уточняется, что согласовано решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров. Действовать оно будет до 5 июня 2025 года. При этом установлен потолок по объему ввозимой продукции. «В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент „экстренного торможения“ для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед», — говорится в заявление Европарламента. Этот режим будет работать, если ее объемы превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года. Ранее Франция и Польша выступили против продления отмены тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины до 2025 года. Позже ЕС выделил новые пошлины и квоты на продукцию. Предполагается, что это успокоит фермеров, которые недовольны дешевым зерном, заполонившим рынок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз договорился о тарифах на импорт украинской аграрной продукции. Об этом говорится в документе. Уточняется, что согласовано решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров. Действовать оно будет до 5 июня 2025 года. При этом установлен потолок по объему ввозимой продукции. «В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент „экстренного торможения“ для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед», — говорится в заявление Европарламента. Этот режим будет работать, если ее объемы превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года. Ранее Франция и Польша выступили против продления отмены тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины до 2025 года. Позже ЕС выделил новые пошлины и квоты на продукцию. Предполагается, что это успокоит фермеров, которые недовольны дешевым зерном, заполонившим рынок.