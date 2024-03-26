Reuters: Франция и Польша призвали ужесточить импорт зерна с Украины

27 марта 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Франция и Польша выступили против импорта с Украины Фото: Сергей Венявский © URA.RU Франция и Польша призвали предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС и выступили против решения ЕК продлить до 2025 отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины. По мнению Парижа и Варшавы, это решение должно успокоить собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном. «Франция и Польша настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021—2023 годы. Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни», — цитирует РБК агентство Reuters. Такой шаг может привести к потере Киевом около 1,2 млрд евро торгового дохода, уточняет агентство. 20 марта Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС до июня 2025-го. Как сообщало URA.RU, Россия выиграла в «глобальной зерновой войне», что привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция и Польша призвали предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС и выступили против решения ЕК продлить до 2025 отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины. По мнению Парижа и Варшавы, это решение должно успокоить собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном. «Франция и Польша настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021—2023 годы. Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни», — цитирует РБК агентство Reuters. Такой шаг может привести к потере Киевом около 1,2 млрд евро торгового дохода, уточняет агентство. 20 марта Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС до июня 2025-го. Как сообщало URA.RU, Россия выиграла в «глобальной зерновой войне», что привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной.