26 марта 2024

Reuters: Франция и Польша призвали ужесточить импорт зерна с Украины

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Франция и Польша выступили против импорта с Украины Фото:

Франция и Польша призвали предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС и выступили против решения ЕК продлить до 2025 отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины. По мнению Парижа и Варшавы, это решение должно успокоить собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном.

«Франция и Польша настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021—2023 годы. Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни», — цитирует РБК агентство Reuters.

Такой шаг может привести к потере Киевом около 1,2 млрд евро торгового дохода, уточняет агентство. 20 марта Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС до июня 2025-го. Как сообщало URA.RU, Россия выиграла в «глобальной зерновой войне», что привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной.

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Франция и Польша призвали предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС и выступили против решения ЕК продлить до 2025 отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины. По мнению Парижа и Варшавы, это решение должно успокоить собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном. «Франция и Польша настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021—2023 годы. Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни», — цитирует РБК агентство Reuters. Такой шаг может привести к потере Киевом около 1,2 млрд евро торгового дохода, уточняет агентство. 20 марта Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС до июня 2025-го. Как сообщало URA.RU, Россия выиграла в «глобальной зерновой войне», что привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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