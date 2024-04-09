Выбрана дата похорон главного свердловского библиотекаря

Свердловчане простятся с директором библиотеки Белинского 12 апреля

09 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Ольгу Опарину называли мудрым и ответственным руководителем Фото: Илья Московец © URA.RU Ольгу Опарину — директора библиотеки имени В. Г. Белинского — похоронят 12 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Прощание с Ольгой Дмитриевной состоится 12 апреля в Доме прощания „Вознесения“ на улице Серафимы Дерябиной 41-А. Зал „Морской“, с 11 до 12 часов», — уточнили в библиотеке. О кончине Ольги Опариной стало известно 7 апреля. Она возглавляла «Белинку» последние 12 лет. Свои соболезнования родным и коллегам выразил губернатор Евгений Куйвашев, назвав Опарину ярким, энергичным и талантливым человеком. О том, какой была и как работала директор главной свердловской библиотеки, URA.RU подробно писало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ольгу Опарину — директора библиотеки имени В. Г. Белинского — похоронят 12 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Прощание с Ольгой Дмитриевной состоится 12 апреля в Доме прощания „Вознесения“ на улице Серафимы Дерябиной 41-А. Зал „Морской“, с 11 до 12 часов», — уточнили в библиотеке. О кончине Ольги Опариной стало известно 7 апреля. Она возглавляла «Белинку» последние 12 лет. Свои соболезнования родным и коллегам выразил губернатор Евгений Куйвашев, назвав Опарину ярким, энергичным и талантливым человеком. О том, какой была и как работала директор главной свердловской библиотеки, URA.RU подробно писало в отдельном материале.