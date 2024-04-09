Выбрана дата похорон главного свердловского библиотекаря

Свердловчане простятся с директором библиотеки Белинского 12 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, опарина ольга
Ольгу Опарину называли мудрым и ответственным руководителем Фото:

Ольгу Опарину — директора библиотеки имени В. Г. Белинского — похоронят 12 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Прощание с Ольгой Дмитриевной состоится 12 апреля в Доме прощания „Вознесения“ на улице Серафимы Дерябиной 41-А. Зал „Морской“, с 11 до 12 часов», — уточнили в библиотеке.

О кончине Ольги Опариной стало известно 7 апреля. Она возглавляла «Белинку» последние 12 лет. Свои соболезнования родным и коллегам выразил губернатор Евгений Куйвашев, назвав Опарину ярким, энергичным и талантливым человеком. О том, какой была и как работала директор главной свердловской библиотеки, URA.RU подробно писало в отдельном материале.

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Ольгу Опарину — директора библиотеки имени В. Г. Белинского — похоронят 12 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Прощание с Ольгой Дмитриевной состоится 12 апреля в Доме прощания „Вознесения“ на улице Серафимы Дерябиной 41-А. Зал „Морской“, с 11 до 12 часов», — уточнили в библиотеке. О кончине Ольги Опариной стало известно 7 апреля. Она возглавляла «Белинку» последние 12 лет. Свои соболезнования родным и коллегам выразил губернатор Евгений Куйвашев, назвав Опарину ярким, энергичным и талантливым человеком. О том, какой была и как работала директор главной свердловской библиотеки, URA.RU подробно писало в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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